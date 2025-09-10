Українська як предмет маніпуляцій: посол про вивчення мови у школах Польщі

Посол України у Польщі Василь Боднар закликав надати можливість дітям вивчати українську мову як другу іноземну. Про це він написав у розлогому повідомленні у Facebook, де зауважив, що останнім часом в польських медіа все частіше зустрічається зростання недружньої риторики щодо українців.

Він також проаналізував, чому таке рішення могло б стати корисним та провів аналогію з вивченням російської мови в польських школах.

Українська мова в польських школах: посол про важливість рішення

Бондар зазначив, що слід звернути увагу на дезінформацію та маніпулятивні коментарі з боку деяких політиків, які стосуються вивчення української як другої іноземної мови.

Дискусії на тему викладання української мови не супроводжувалась змінами до польського законодавства. Ця пропозиція з’явилась суто в рамках чинного законодавства Польщі й не вимагала жодних нововведень.

Посол підкреслив, що українці в Польщі працюють, сплачують податки та створюють додаткові робочі місця. Своєю працею вони забезпечують понад 2,7% ВВП Польщі, що посилює економіку країни.

— Польське законодавство чітко визначає, що українські діти мають ходити до польських закладів початкової та середньої освіти. Це означає, що наші діти вивчають польську мову і навчання також відбувається польською мовою.

Але громадяни України можуть користуватися іншими правами, передбаченими польським законодавством. Зокрема, батьки мають право звернутися до керівництва школи з проханням ввести українську мову як другу іноземну.

Хочу наголосити, щоб не допустити жодних перекручувань: не замість польської мови, не замість першої іноземної, а лише як другу іноземну, — заявив Боднар.

Саме для цього посольство підтримало видання двох програм викладання української мови як другої іноземної в початковій та середній школах.

Представник України додав, що не розуміє, чому положення, яке відповідає усім вимогам законодавства та правилам розвитку освіти в Польщі викликає таку гостру реакцію та бурю невдоволення. Дехто навіть вимагає в уряду не допустити цього.

Василь Боднар нагадує, що можливість вивчати українську мову як другу іноземну — це не лише право, гарантоване законодавством Польщі, але й прояв багатства культурного спадку країни, у який роблять свій внесок українці.

Нині польська мова в Україні викладається у 577 школах, як окремий предмет або в рамках вибіркових курсів її вивчають 99 048, як другу іноземну — 92 029.

— Як бачимо, польська мова в Україні набуває все більшої популярності. Чому ж тоді право українських і також польських дітей за бажанням вивчати українську мова так бентежить деяких політиків у Польщі?

Посол звернув увагу на ситуацію щодо російської мови в Польщі. Торік її викладали у 2115 школах, а як додаткову її вивчало 166 156 учнів, попри те, що Росія визнана країною-агресоркою та є загрозою для європейської безпеки.

Він додав, що Україна хоче допомогти дітям зберегти ідентичність та сприяти поверненню додому, коли безпекова ситуація буде це дозволяти.

— Ми за соціалізацію та інтеграцію, але ясно, що ми не за асиміляцію. Більшість наших біженців тут не з власної волі, а через страшну війну.

Боднар закликав надати можливість громадянам України реалізувати їхнє право на освіту та не ставити українську мову в менш сприятливі умови порівняно з іншими іноземними мовами.

Нагадаємо, що раніше українське МОН теж виступило з ініціативою запровадити українську мову у польських школах як другу іноземну.

