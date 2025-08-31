Європейські діти вчать українську: новий освітній тренд

Повномасштабне вторгнення Росії змусило мільйони українців залишити домівки та шукати захисту в країнах ЄС. Цей вимушений переїзд став викликом не лише для соціальних систем держав, що приймають біженців, а й для освіти. Разом із дітьми до європейських класів увійшла й українська мова.

Про це пише Укрінформ.

Польща: українська мова отримала офіційний статус

Найбільше дітей з України навчається саме у Польщі — нині це близько 250 тисяч учнів. Якщо ще кілька років тому українська була лише мовою національних меншин, то сьогодні ситуація змінилася кардинально.

У березні 2025 року Міністерство освіти Польщі ухвалило рішення зробити українську другою іноземною мовою. Уже понад 150 шкіл запровадили її у свої програми.

Нам важливо було не просто додати ще один предмет, а створити систему, яка реально працює і для українських, і для польських дітей, — пояснює автор програми доктор Павел Левчук.

За його словами, курс відповідає європейським стандартам і передбачає гнучкість: учителі можуть адаптувати матеріали під рівень конкретної групи.

Спочатку головною проблемою стала нестача підручників і педагогів.

Читати на тему Українська мова — друга іноземна? Навіщо польські школи змінюють програму У Польщі пропонують вивчати українську мову як другу іноземну, але за певних умов: що відомо.

Та вже вдалося сформувати реєстр більш як зі 100 кваліфікованих викладачів, а матеріали для навчання зробили доступними у відкритому доступі.

Досвід Польщі вже вивчає Італія, яка планує запустити подібні курси.

Німеччина: від пілотних ініціатив до білінгвальних атестатів

Німеччина стала ще однією країною, де українська мова поступово входить у шкільні програми.

Тут зараз навчається понад 226 тисяч дітей з України. Частина з них поєднує навчання у німецьких класах з українською онлайн-освітою, щоб зберегти зв’язок із рідною програмою.

Ще у 2022 році федеральна земля Гессен запустила пілотний проект із викладання української як другої іноземної.

Нині він охоплює вже 20 шкіл. Берлін і Гамбург готуються до впровадження власних програм.

Крім того, у столиці діє унікальна білінгвальна школа, де навчання ведеться двома мовами, а випускники отримують одночасно і німецький, і український атестати.

Мова майбутнього

Зростання інтересу до української у Європі має ще один важливий вимір — інформаційний.

Адже мова стає інструментом протидії російським наративам, які раніше мали значний вплив, зокрема через поширення російської у школах.

Попереду ще чимало викликів: потрібно створити стандарти для дошкільної та початкової освіти, підготувати більше викладачів, забезпечити підручники.

Та тренд очевидний — українська поступово займає своє місце в європейському освітньому просторі й стає мовою майбутнього для цілого покоління.

Щороку кількість українців, які спілкуються рідною мовою у суспільстві, на роботі та вдома росте. Це підтверджують дані останнього дослідження.

У матеріалі розповідаємо, який відсоток українців вдома спілкуються українською.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!