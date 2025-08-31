Європейські діти вчать українську: новий освітній тренд

Повномасштабне вторгнення Росії змусило мільйони українців залишити домівки та шукати захисту в країнах ЄС. Цей вимушений переїзд став викликом не лише для соціальних систем держав, що приймають біженців, а й для освіти. Разом із дітьми до європейських класів увійшла й українська мова.
Польща: українська мова отримала офіційний статус
Найбільше дітей з України навчається саме у Польщі — нині це близько 250 тисяч учнів. Якщо ще кілька років тому українська була лише мовою національних меншин, то сьогодні ситуація змінилася кардинально.
У березні 2025 року Міністерство освіти Польщі ухвалило рішення зробити українську другою іноземною мовою. Уже понад 150 шкіл запровадили її у свої програми.
Нам важливо було не просто додати ще один предмет, а створити систему, яка реально працює і для українських, і для польських дітей, — пояснює автор програми доктор Павел Левчук.
За його словами, курс відповідає європейським стандартам і передбачає гнучкість: учителі можуть адаптувати матеріали під рівень конкретної групи.
Спочатку головною проблемою стала нестача підручників і педагогів.
Та вже вдалося сформувати реєстр більш як зі 100 кваліфікованих викладачів, а матеріали для навчання зробили доступними у відкритому доступі.
Досвід Польщі вже вивчає Італія, яка планує запустити подібні курси.
Німеччина: від пілотних ініціатив до білінгвальних атестатів
Німеччина стала ще однією країною, де українська мова поступово входить у шкільні програми.
Тут зараз навчається понад 226 тисяч дітей з України. Частина з них поєднує навчання у німецьких класах з українською онлайн-освітою, щоб зберегти зв’язок із рідною програмою.
Ще у 2022 році федеральна земля Гессен запустила пілотний проект із викладання української як другої іноземної.
Нині він охоплює вже 20 шкіл. Берлін і Гамбург готуються до впровадження власних програм.
Крім того, у столиці діє унікальна білінгвальна школа, де навчання ведеться двома мовами, а випускники отримують одночасно і німецький, і український атестати.
Мова майбутнього
Зростання інтересу до української у Європі має ще один важливий вимір — інформаційний.
Адже мова стає інструментом протидії російським наративам, які раніше мали значний вплив, зокрема через поширення російської у школах.
Попереду ще чимало викликів: потрібно створити стандарти для дошкільної та початкової освіти, підготувати більше викладачів, забезпечити підручники.
Та тренд очевидний — українська поступово займає своє місце в європейському освітньому просторі й стає мовою майбутнього для цілого покоління.
