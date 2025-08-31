Европейские дети учат украинский: новый образовательный тренд

Полномасштабное вторжение России заставило миллионы украинцев покинуть дома и искать защиту в странах ЕС. Этот вынужденный переезд стал вызовом не только для социальных систем государств, принимающих беженцев, но и для образования.

Вместе с детьми в европейские классы вошел и украинский язык.

Об этом пишет Укрінформ.

Польша: украинский язык получил официальный статус

Больше всего детей из Украины учатся именно в Польше — сейчас это около 250 тысяч учеников. Если еще несколько лет назад украинский был лишь языком национальных меньшинств, то сегодня ситуация изменилась кардинально.

В марте 2025 года Министерство образования Польши приняло решение сделать украинский вторым иностранным языком. Уже более 150 школ внедрили его в свои программы.

Нам важно было не просто добавить еще один предмет, а создать систему, которая реально работает и для украинских, и для польских детей, — объясняет автор программы доктор Павел Левчук.

По его словам, курс соответствует европейским стандартам и предусматривает гибкость: учителя могут адаптировать материалы под уровень конкретной группы.

Сначала главной проблемой стала нехватка учебников и педагогов.

Однако уже удалось сформировать реестр более чем из 100 квалифицированных преподавателей, а материалы для обучения сделали доступными в открытом доступе.

Опыт Польши уже изучает Италия, которая планирует запустить подобные курсы.

Германия: от пилотных инициатив до билингвальных аттестатов

Германия стала еще одной страной, где украинский язык постепенно входит в школьные программы.

Здесь сейчас учатся более 226 тысяч детей из Украины. Часть из них совмещает обучение в немецких классах с украинским онлайн-образованием, чтобы сохранить связь с программой Украины.

Ещё в 2022 году федеральная земля Гессен запустила пилотный проект по преподаванию украинского как второго иностранного.

Сейчас он охватывает уже 20 школ. Берлин и Гамбург готовятся к внедрению собственных программ.

Кроме того, в столице действует уникальная билингвальная школа, где обучение ведётся на двух языках, а выпускники получают одновременно и немецкий, и украинский аттестаты.

Язык будущего

Рост интереса к украинскому в Европе имеет еще одно важное измерение — информационное.

Ведь язык становится инструментом противодействия российским нарративам, которые ранее имели значительное влияние, в частности через распространение русского языка в школах.

Впереди еще немало вызовов: необходимо создать стандарты для дошкольного и начального образования, подготовить больше преподавателей, обеспечить учебниками.

Но тренд очевиден — украинский постепенно занимает свое место в европейском образовательном пространстве и становится языком будущего для целого поколения.

Ежегодно количество украинцев, которые разговаривают на родном языке в обществе, на работе и дома, растет. Это подтверждают данные последнего исследования.

В материале рассказываем, какой процент украинцев дома общаются на украинском.

