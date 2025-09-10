Украинский как предмет манипуляций: посол об изучении языка в школах Польши

Посол Украины в Польше Василий Боднар призвал предоставить детям возможность изучать украинский язык как второй иностранный. Об этом он написал в пространном сообщении в Facebook, где отметил, что в последнее время в польских медиа все чаще встречается рост недружественной риторики по отношению к украинцам.

Он также проанализировал, почему такое решение могло бы оказаться полезным и провел аналогию с изучением русского языка в польских школах.

Украинский язык в польских школах: посол о важности решения

Бондарь отметил, что следует обратить внимание на дезинформацию и манипулятивные комментарии со стороны некоторых политиков, которые касаются изучения украинского как второго иностранного языка.

Дискуссии по теме преподавания украинского языка не сопровождались изменениями в польское законодательство. Это предложение появилось сугубо в рамках действующего законодательства Польши и не требовало никаких новшеств.

Посол подчеркнул, что украинцы в Польше работают, платят налоги и создают дополнительные рабочие места. Своим трудом они обеспечивают более 2,7% ВВП Польши, что усиливает экономику страны.

— Польское законодательство четко определяет, что украинские дети должны ходить в польские учреждения начального и среднего образования. Это значит, что наши дети изучают польский язык и обучение также проходит на польском языке.

Но граждане Украины могут использовать другие права, предусмотренные польским законодательством. В частности, родители имеют право обратиться к руководству школы с просьбой ввести украинский язык как второй иностранный.

Хочу подчеркнуть, чтобы не допустить никаких извращений: не вместо польского языка, не вместо первого иностранного, а только как второго иностранного, — заявил Боднар.

Именно для этого посольство поддержало издание двух программ преподавания украинского языка как второго иностранного в начальной и средней школах.

Представитель Украины добавил, что не понимает, почему положение, которое отвечает всем требованиям законодательства и правилам развития образования в Польше, вызывает такую ​​острую реакцию и бурю недовольства. Некоторые даже требуют у правительства не допустить этого.

Василий Боднар напоминает, что возможность учить украинский язык как второй иностранный — это не только право, гарантированное законодательством Польши, но и проявление богатства культурного наследия страны, в которое вносят свой вклад украинцы.

Сейчас польский язык в Украине преподается в 577 школах, как отдельный предмет или в рамках выборочных курсов его изучают 99048, как второй иностранный — 92029.

— Как видим, польский язык в Украине приобретает все большую популярность. Почему же тогда право украинских и также польских детей по поводу желания изучать украинский язык так смущает некоторых политиков в Польше?

Посол обратил внимание на ситуацию по русскому языку в Польше. В прошлом году его преподавали в 2115 школах, а в качестве дополнительной его изучали 166 156 учеников, несмотря на то, что Россия признана страной-агрессором и является угрозой европейской безопасности.

Он добавил, что Украина хочет помочь детям сохранить идентичность и способствовать возвращению домой, когда ситуация с безопасностью будет это позволять.

— Мы за социализацию и интеграцию, но ясно, что не за ассимиляцию. Большинство наших беженцев здесь не по своей воле, а из-за страшной войны.

Боднар призвал предоставить гражданам Украины реализовать их право на образование и не ставить украинский язык в менее благоприятные условия по сравнению с другими иностранными языками.

Напомним, что ранее украинское МОН тоже выступило с инициативой ввести украинский язык в польских школах как второй иностранный.

