Мовний бум у школах: майже 80% учнів називають українську рідною

Частка школярів, які вважають українську мову своєю рідною, за рік зросла з 74% до 78%. Серед педагогів цей показник піднявся з 86% до 92%, а серед батьків залишається стабільним — 82%. Про це пише Інтерфакс Україна з посиланням на дослідження Державної служби якості освіти України й уповноваженого із захисту державної мови.

Більше української у щоденному спілкуванні

Дослідження свідчить, що українська поступово стає не лише мовою навчання, а й спілкування. Адже 47% батьків і 32% учителів зізналися, що останнім часом почали частіше користуватися державною мовою у повсякденному житті. Серед учнів таких — 43%.

Втім, є й тривожний сигнал: менш як 54% респондентів користуються українськими інтернет-ресурсами, водночас два роки тому цей показник становив 71%.

Менше російської на уроках

Попри війну та суспільні зміни, частина учасників освітнього процесу зізнається у використанні російської мови.

За словами уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, у 2024 році 10% учителів визнавали, що на уроках використовують недержавну мову як мову навчальних матеріалів. У 2025-му таких уже 7%.

Серед учнів тенденція схожа: 17% торік і 13% цього року сказали, що в школі досі чути російську.

Якщо подивитися на повсякденне спілкування, то у 2024 році 48% учнів говорили російською на уроках і 57% — на перервах. У 2025-му показники зменшилися — до 39% та 51% відповідно.

Мовний контроль і тенденції

Івановська також відзначила, що кількість скарг на порушення мовного законодавства у вищій освіті зменшується, однак у позашкільній освіті — навпаки, зростає.

Загалом ми спостерігаємо поступову зміну мовної поведінки. Українська стає більш природною у щоденному середовищі, особливо серед молоді. Але важливо, щоб цей процес підтримувався і в позакласній діяльності, і в родинах, — наголосила мовна омбудсменка.

Як проводили дослідження

Моніторинг відбувався з 28 квітня оо 12 травня 2025 року. Опитали 4294 учителів, 25 695 батьків і 5727 учнів 8–11(12) класів у школах по всій Україні.

Ще наприкінці 2023 року мовний омбудсмен разом із Державною службою якості освіти надали рекомендації щодо посилення ролі української мови в освітньому процесі.

Засновникам шкіл пропонують:

розширювати мережу курсів із вивчення української;

видавати якісні україномовні навчальні матеріали;

заохочувати директорів проводити більше мовних заходів і розмовних клубів;

підтримувати мовні ініціативи громадськості.

Школам радять створювати сприятливе мовне середовище, розвивати інтерактивні методики навчання, а також залучати батьків до вдосконалення української мови разом із дітьми.

Нагадаємо, у контексті обговорення мовної політики мовна омбудсменка Олена Івановська висловилася про різні ініціативи, які стосуються контролю за функціонуванням української мови як державної. Серед них — ідея створення мовних патрулів, яку останнім часом активно обговорюють у суспільстві.

