Українці повертаються до російської мови: причини тривожної тенденції

Останнім часом в Україні спостерігається тривожний відкат у мовному питанні: частина громадян поступово повертається до використання російської мови, особливо це помітно у сфері освіти.

Якщо порівнювати із ситуацією 2022 року, коли повномасштабне вторгнення викликало різкий сплеск українізації та асоціювання російської з агресором, сьогодні фіксується певне послаблення цих позицій.

Про цю тенденцію та шляхи її протидії заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська для РБК-Україна.

Причини повернення до російської мови

На думку Олени Івановської, ключову роль у цьому відкаті відіграла людська психологія звикання до війни.

Початковий стримувальний фактор (2022 рік): у 2022 році суспільство було максимально насторожене. Російська мова асоціювалася з нападником, і людям було соромно публічно нею говорити.

Спрацювання психології звикання: з часом, коли суспільство адаптувалося до умов війни, цей чинник сорому та настороженості ослаб. Частина українців, піддаючись психології звикання, почала повертатися до старих мовних практик.

Омбудсменка акцентує, що це повернення є найбільш відчутним саме в освітній сфері.

Шляхи протидії та зміни ситуації

Олена Івановська підкреслює, що оскільки Україна є демократичною державою, “насильство” чи “дикі методи” регулювання мови спілкування, зокрема матері з дитиною, є неприйнятними.

В Європі основою є свідомий вибір. Проте оскільки мовні звички закладаються саме у дитинстві, необхідно формувати правильне середовище.

Уповноважена бачить два головні шляхи для зміни ситуації:

Просвітництво: важливо доносити інформацію про значення мови. Приклад: необхідно створювати культурне середовище, яке стимулюватиме природний вибір української.

Івановська вважає, що починати потрібно ще з пологового будинку. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, домом, з найріднішими.

Саме культурне середовище відіграє основну роль: якщо створити умови для розвитку української культури, люди обиратимуть її природно і з гордістю.

Червоні лінії для українців

Мовний омбудсмен окреслила ключову позицію, яку українцям категорично не можна перетинати зараз. Це, за словами Олени Івановської, недопущення білінгвізму.

Вона наголошує, що білінгвізм може знову “відчинити ворота русскому міру”, що призведе до повторення попередніх негативних сценаріїв.

Тож зміцнення позицій української мови вимагає не примусу, а свідомого вибору, підкріпленого просвітою та створенням сприятливого культурного середовища.

