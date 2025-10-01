Украинцы возвращаются к русскому языку: причины тревожной тенденции

В последнее время в Украине наблюдается тревожный откат по языковому вопросу: часть граждан постепенно возвращается к использованию русского языка, особенно это заметно в сфере образования.

Если сравнивать с ситуацией 2022 года, когда полномасштабное вторжение вызвало резкий всплеск украинизации и ассоциирования русского с агрессором, сегодня фиксируется определенное ослабление этих позиций.

Об этой тенденции и путях ее противодействия заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская для РБК-Україна.

Причины возвращения к русскому языку

По мнению Елены Ивановской, ключевую роль в этом откате сыграла психология привыкания к войне.

Первоначальный сдерживающий фактор (2022 год): в 2022 году общество было максимально насторожено. Русский язык ассоциировался с агрессором, и людям было стыдно публично на нем говорить.

Сработала психология привыкания: со временем, когда общество адаптировалось к условиям войны, этот фактор стыда и настороженности ослаб. Часть украинцев, под влиянием психологии привыкания, начала возвращаться к старым языковым практикам.

Омбудсмен акцентирует, что этот возврат наиболее ощутим именно в образовательной сфере.

Пути противодействия и изменения ситуации

Елена Ивановская подчеркивает, что поскольку Украина является демократическим государством, “насилие” или “дикие методы” регулирования языка общения, в частности матери с ребенком, неприемлемы.

В Европе основой является сознательный выбор. Однако поскольку языковые привычки закладываются именно в детстве, необходимо формировать правильную среду.

Уполномоченная видит два главных пути для изменения ситуации:

Просвещение: важно доносить информацию о значении языка. Пример: необходимо создавать культурную среду, которая будет стимулировать естественный выбор украинского.

Ивановская считает, что начинать нужно еще с роддома. Ребёнок должен расти в атмосфере, где украинское слово ассоциируется с теплом, домом, с самыми родными.

Именно культурная среда играет основную роль: если создать условия развития украинской культуры, люди будут выбирать ее естественно и с гордостью.

Красные линии для украинцев

Языковой омбудсмен очертила ключевую позицию, которую украинцам нельзя пересекать. По словам Елены Ивановской, это недопущение билингвизма.

Она отмечает, что билингвизм может снова “открыть ворота русскому миру”, что приведет к повторению предыдущих негативных сценариев.

Таким образом, укрепление позиций украинского языка требует не принуждения, а сознательного выбора, подкрепленного просветительством и созданием благоприятной культурной среды.

Раньше мы рассказывали, почему подростки слушают российскую музыку и как на это реагировать родителям? Узнай, что делать, чтобы помочь детям сделать осознанный выбор. Читай в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!