“Говори нормально”: в Днепре женщина требовала от таксиста общаться по-русски

Недавно в Днепре разразился языковой скандал. Спора начался между пассажиркой и таксистом. Женщина требовала от водителя общаться на русском. Игорь Талалай, который был за рулем, заявил, что после плена для него это вопрос чести.

По его словам, больше всего его удивила реакция коллег, вставших на сторону клиентки. Что говорит сама русскоязычная пассажирка? Узнавала журналистка Вікна-новини Анастасия Вильхова.

Языковой скандал в Днепре: пассажирка требовала от водителя говорить по-русски

Ругательство обиды и обвинения — так закончилась очередная поездка на такси в Днепре. Пассажирка требовала, чтобы таксист говорил с ней на русском. Автор видео, на котором слышен спор, — Игорь Талалай. Снятые им кадры всколыхнули сеть.

— Приехал, взял обычный заказ и комментировал дорожную ситуацию, на что дама начала переспрашивать, мол: “Что ты сказал? Я не понимаю”. Я говорю: “Слово “зухвале”. Она говорит: “Я не понимаю, говори нормально”.

Из-за агрессивного поведения Игорь попросил пассажирку покинуть автомобиль. Говорит, что в 2022 году попал в плен во время попытки эвакуировать гражданских из-под Мариуполя. Поэтому для него украинский язык — это не выбор, а принцип.

— Мне, как пленному, предлагали переводчика. Переводчик приходил, но у них достаточно радикальные методы. Тебя избивают, издеваются, пока ты не начнешь делать то, что они хотят.

В комментарии пассажирка заявила, что не планирует менять свои привычки.

— Заказала такси и все. Но я не буду переучиваться говорить на украинском языке. Я не буду этого делать. Я за наших людей, за Украину, за военных, но я не понимаю вообще, в чем дело. Я не понимаю смысла всего происходящего.

Какова была реакция других таксистов

И если к такому отношению пассажиров Игр уже привык, то реакцией коллег был удивлен. После инцидента он выложил видео во внутренний чат водителей.

— Я могу процитировать. Здесь пишут: “Что здесь обсуждать? Сел клиент, сказал: “Добрый вечер”, отвечаешь на русском. А если сказал “Доброго вечора”, отвечаешь на украинском”.

У меня дети общаются по-русски. Если бы водитель был зациклен на украинском, им было бы некомфортно, — добавил другой водитель в переписке.

В самой компании сообщили, что уже провели внутреннее расследование. Менеджер покинул должность по собственному желанию.

Что говорят языковой омбудсмен и адвокат

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что водители такси не обязаны переходить на другой язык, кроме украинского.

— В решении Конституционного суда от 2021 года отмечено, что гражданин Украины не обязан знать какой-либо язык, кроме государственного. Если это просто украинец, оказывающий услугу и от него требуют перейти на язык страны-агрессора, это уже, я считаю, определенное давление.

Впрочем, имел ли право Игорь останавливать поездку? Адвокат Станислав Лифлянчик отмечает, что своим поведением пассажирка нарушила статью 173 Кодекса об административных правонарушениях — хулиганство.

— Но на тот момент таксист ей уже отказал в предоставлении услуги. То есть сначала таксист отказал, а это нарушение закона, затем она нарушила закон и права таксиста.

Сейчас Игорь планирует обратиться в полицию. И если вину женщины докажут, ей может грозить штраф или общественные работы.

Недавно Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка обнародовал тревожную статистику — более 80% школьников в Киеве общаются по-русски.

