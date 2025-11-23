Хіакуме та Чучупака! В Україні аграрії створили свої сорти хурми

На українських ринках у розпалі сезон хурми — соковитої ягоди родом з Китаю, яку ще називають їжею богів за корисні властивості. Плоди вирощують садівники-любителі по всій країні, а імпортують з Азербайджану, Іспанії, Польщі, Грузії та Греції. Цього року врожаї стабільні, але ціни зросли через логістику та зберігання.

В ефірі телемарафону Олена Лоскун дослідила, як обрати солодку хурму, її користь та вирощування в Україні.

Вирощування хурми в Україні: від Київщини до Одеси

Садівники-любителі успішно культивують хурму в різних регіонах. Сергій Шумейко з Київщини вирощує п’ять сортів на присадибній ділянці, серед яких морозостійкий Соснівська, що витримує -30°C.

Я отримую стабільний врожай протягом 8 років

, — зазначив він. Плоди вагою 50-100 г мають смак рому, а врожаю вистачає на родину та друзів. Продає Сергій врожай по 80-100 грн/кг.

В Одесі Лідія Чернецька має колекцію з понад 30 сортів, включаючи Хіакуме, або як її називають у нас Корольок, та чорну Чучупака української селекції. Жінка сушить хурму для річного споживання і продає дегустаційні набори по 215 грн/кг.

Корисні властивості хурми та рекомендації дієтологів

Хурма багата антиоксидантами, бета-каротином і калієм, що робить її корисною для здоров’я. Дієтологи рекомендують 1-2 плоди на день для здорових людей. Для хворих на діабет — до половини плоду, а для алергіків — починати з малих доз через можливі перехресні реакції з травами.

Якщо вона тверда, вона буде вязка, буде терпковата. Її треба буде чекати, поки вона дозріє чи приморозить.

, — радять продавці.

На ринках Києва хурма коштує 75 грн/кг за сорт Медовий корольок, 100 грн за Солодку та 150 грн за Шарон. Імпорт з Азербайджану зріс з 22 тисяч тонн у 2022 році до прогнозованих 28-29 тисяч у 2025-му. Вхідна ціна зросла з 620 доларів за тонну у 2021-му до 950-980 доларів зараз.

Хурма — не лише смачна, а й корисна ягода, доступна цілий рік завдяки сушенню. Сезон хурми — це нагода насолодитися свіжими плодами та підтримати українських садівників.

Раніше ми писали, як виростити хурму з кісточки — читай у матеріалі покрокові інструкції посадки екзотичного фрукта.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!