Хиакуме и Чучупака! В Украине аграрии создали свои сорта хурмы

На украинских рынках в разгаре сезон хурмы — сочной ягоды родом из Китая, которую еще называют пищей богов за полезные свойства. Плоды выращивают садоводы-любители по всей стране, а импортируют из Азербайджана, Испании, Польши, Грузии и Греции. В этом году урожаи стабильные, но цены выросли из-за логистики и хранения.

В эфире телемарафона Елена Лоскун исследовала, как выбрать сладкую хурму, ее пользу и выращивание в Украине.

Выращивание хурмы в Украине: от Киевской области до Одессы

Садоводы-любители успешно культивируют хурму в разных регионах. Сергей Шумейко из Киевской области выращивает пять сортов на приусадебном участке, среди которых морозостойкая Сосновская, выдерживающая -30°C.

Я получаю стабильный урожай в течение 8 лет

, — отметил он. Плоды весом 50-100 г имеют вкус рома, а урожая хватает на семью и друзей. Продает Сергей урожай по 80-100 грн/кг.

В Одессе Лидия Чернецкая имеет коллекцию из более чем 30 сортов, включая Хиакуме, или как ее называют у нас Королек, и черную Чучупака украинской селекции. Женщина сушит хурму для годового потребления и продает дегустационные наборы по 215 грн/кг.

Полезные свойства хурмы и рекомендации диетологов

Хурма богата антиоксидантами, бета-каротином и калием, что делает ее полезной для здоровья. Диетологи рекомендуют 1-2 плода в день для здоровых людей. Для больных диабетом — до половины плода, а для аллергиков — начинать с малых доз из-за возможных перекрестных реакций с травами.

Если она твердая, она будет вязкая, будет терпковатая. Ее нужно будет ждать, пока она созреет или приморозит.

, — советуют продавцы.

На рынках Киева хурма стоит 75 грн/кг за сорт Медовый королек, 100 грн за Солодку и 150 грн за Шарон. Импорт из Азербайджана вырос с 22 тысяч тонн в 2022 году до прогнозируемых 28-29 тысяч в 2025-м. Входная цена выросла с 620 долларов за тонну в 2021-м до 950-980 долларов сейчас.

Хурма — не только вкусная, но и полезная ягода, доступная круглый год благодаря сушке. Сезон хурмы — это возможность насладиться свежими плодами и поддержать украинских садоводов.

