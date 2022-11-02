Улучшает работу сердца, желудка и успокаивает нервы: почему хурму называют “едой Богов”

За окном уже осыпаются листья, но значительно похолодало. С прилавков магазинов исчезли летние ягоды и фрукты, а лотки заполонила первая хурма.

Интересный факт: если ты думаешь, что хурма — это фрукт, то ты ошибаешься. Оказывается, это ягода. В Греции ее еще называют финиковой сливой и “пищей Богов”.

Деревья хурмы растут преимущественно в тропиках, но украинские аграрии уже научились выращивать это растение. Так что же такого “божественного” в этой ягоде — давай разбираться.

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Польза хурмы

Прежде всего, это источник витаминов и микроэлементов. Хурма содержит:

витамины А, С, группы В (даже больше, чем у цитрусовых);

растительная клетчатка (больше, чем в яблоках);

медь;

йод;

магний;

натрий;

бета-каротин;

железо;

калий-фосфор;

кальций;

органические кислоты;

танины и катехины.

Хурма положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, щитовидную железу и улучшает работу желудка и кишечника. Эта ягода повышает работоспособность, укрепляет иммунитет, помогает при анемии и успокаивает нервы. А еще способствует улучшению работы печени и зрения.

Употребление хурмы рекомендуют беременным женщинам. Согласно исследованиям, микроэлементы, которыми богата хурма, способны сдерживать рост возрастных новообразований.

Еще один интересный факт — хурма содержит всего 66 килокалорий на 100 граммов.

Ягоду часто используют как лекарственное средство при простуде и кашле. Можно сделать раствор из сока одной спелой хурмы, разведенного в 100 г теплой воды и дважды в день полоскать горло.

Вред хурмы

Несмотря на обширный перечень целебных свойств хурмы, чрезмерное употребление этой ягоды может навредить. Плод содержит танины, которые могут быть опасны для людей с язвой желудка и людей с проблемами почек, так как хурма имеет мочегонный эффект.

Разновидности хурмы

В природе существует более 500 видов хурмы. Самые популярные, которые часто можно увидеть на прилавках:

королек

шарон

медовая хурма

шоколадная хурма

помидорная хурма

зенджи-мару.

Почему хурма “вяжет рот”

Из-за того, что в составе хурмы находится дубильная кислота или танин, при соприкосновении танинов с полостью рта происходит свертывание белков. Этот процесс и создает неприятные вяжущие ощущения во рту.

Кроме того, танины вызывают сужение кровеносных сосудов, происходит своего рода естественная анестезия. Важно отметить, что связующие свойства хурмы проявляются только у незрелых плодов.

Чтобы избавиться от этого эффекта, достаточно положить плоды хурмы в морозилку на 12 часов, впрочем, стоит отметить, что после разморозки ягода может стать очень мягкой и изменить свой вкус.

Также некоторые любят получать полезные элементы не только из продуктов, но и таблеток. Однако в этом случае нужно быть осторожными. Читай, почему не нужно просто так покупать витамины.

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