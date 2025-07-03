Цена за килограмм голубики в июле 2025 года упала почти на треть: где и почему

Голубика — настоящий суперфуд, богатый антиоксидантами, витаминами и клетчаткой, которые защищают сосуды, улучшают зрение и память, укрепляют иммунитет и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Сейчас на нее сезон, и стоит успеть поймать лучшую цену, тем более что сейчас она стремительно падает.

Какая цена голубики за килограмм на рынках и в супермаркетах — смотри обзор в материале.

Почему цена за килограмм голубики в июле 2025 года существенно упала

Сейчас на рынке голубики — настоящие ценовые качели, и пока ее стоимость заметно падает.

Этот факт констатируют аналитики EastFruit с ремаркой, что падение цены на голубику — не сюрприз, а закономерная тенденция, которую они прогнозировали заранее.

Но цена на голубику снизилась в основном на ягоды более низкого и среднего качества.

Безупречная с виду голубика премиум-класса держится на высоком уровне.

Падение цены аналитики объясняют тем, что ягоды наконец-то (хотя и с некоторым опозданием) созрели и массово пошли в продажу.

С начала июля цена за кг голубики на оптовых рынках упала на 20-30%.

Какая цена за килограмм голубики на рынках и в супермаркетах Украины

В Киеве на рынке Столичный цена снизилась с 450-500 грн/кг до 300-350 грн за кг — минус почти треть стоимости.

Львовский Шувар снизил стоимость до 300 грн за кг.

А в Одесской области на рынке Початок минимальная цена упала с 480 до 400 грн за килограмм, хотя максимум остался на уровне 450 грн.

На OLX ягоду можно купить за 300-370 грн за кг, предложений немало во всех регионах.

А вот сеть супермаркетов Метро предлагает качественную голубику уже за 600-730 грн за килограмм. В Сильпо и VARUS цена стартует от 500-550 грн за кг.

Так что голубика дешевеет, но не равномерно — ее стоимость напрямую зависит от региона, места покупки и качества ягоды.

Как долго продержится падение цен на голубику

Считается, что цену на голубику диктует рынок Европы, куда Украина активно экспортирует свою ягоду.

Конкуренция там высока, и стоимость — главный козырь в продажах.

Снижение цены за границей влияет и на внутренний рынок, но так будет недолго.

Уже через несколько недель цена снова может подняться вверх, особенно, если погода изменится или резко вырастет экспорт.

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