Для тебя Экономия

Цена за килограмм голубики в июле 2025 года упала почти на треть: где и почему

Ольга Петухова, редактор сайта 03 июля 2025, 16:45
цена на голубику за кг
Фото Pexels

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