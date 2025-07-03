Цена за килограмм голубики в июле 2025 года упала почти на треть: где и почему

Фото Pexels Голубика — настоящий суперфуд, богатый антиоксидантами, витаминами и клетчаткой, которые защищают сосуды, улучшают зрение и память, укрепляют иммунитет и помогают регулировать уровень сахара в крови. Сейчас на нее сезон, и стоит успеть поймать лучшую цену, тем более что сейчас она стремительно падает. Какая цена голубики за килограмм на рынках и в супермаркетах — смотри обзор в материале.Почему цена за килограмм голубики в июле 2025 года существенно упала Сейчас на рынке голубики — настоящие ценовые качели, и пока ее стоимость заметно падает. Этот факт констатируют аналитики EastFruit с ремаркой, что падение цены на голубику — не сюрприз, а закономерная тенденция, которую они прогнозировали заранее. Но цена на голубику снизилась в основном на ягоды более низкого и среднего качества. Безупречная с виду голубика премиум-класса держится на высоком уровне. Читать по теме Чем полезна голубика: секретные свойства синей ягоды Читай, в чем польза голубики для женщин, мужчин и детей. Падение цены аналитики объясняют тем, что ягоды наконец-то (хотя и с некоторым опозданием) созрели и массово пошли в продажу. С начала июля цена за кг голубики на оптовых рынках упала на 20-30%. Какая цена за килограмм голубики на рынках и в супермаркетах Украины В Киеве на рынке Столичный цена снизилась с 450-500 грн/кг до 300-350 грн за кг — минус почти треть стоимости. Львовский Шувар снизил стоимость до 300 грн за кг. А в Одесской области на рынке Початок минимальная цена упала с 480 до 400 грн за килограмм, хотя максимум остался на уровне 450 грн. На OLX ягоду можно купить за 300-370 грн за кг, предложений немало во всех регионах. А вот сеть супермаркетов Метро предлагает качественную голубику уже за 600-730 грн за килограмм. В Сильпо и VARUS цена стартует от 500-550 грн за кг. Так что голубика дешевеет, но не равномерно — ее стоимость напрямую зависит от региона, места покупки и качества ягоды. Как долго продержится падение цен на голубику Считается, что цену на голубику диктует рынок Европы, куда Украина активно экспортирует свою ягоду. Конкуренция там высока, и стоимость — главный козырь в продажах. Снижение цены за границей влияет и на внутренний рынок, но так будет недолго. Уже через несколько недель цена снова может подняться вверх, особенно, если погода изменится или резко вырастет экспорт. Узнай также, сколько стоит в сезон 1 кг смородины в Украине. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Еда, Продукты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter