Чем полезна голубика: секретные свойства синей ягоды

Голубика — большая синяя ягода, которая снаружи похожа на чернику, однако имеет гораздо более сладкий вкус. О ее полезных свойствах не говорит разве ленивый: считается, что ягода положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень сахара в крови, оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие.

Чем на самом деле полезна голубика для женщин, мужчин и детей, почему и сколько ее нужно употреблять — рассказываем дальше в материале.

Чем полезна голубика для организма

Голубику часто называют суперфудом, поскольку всего несколько ягод голубики могут положительно повлиять на артериальное давление, улучшить общее самочувствие, к тому же голубика имеет мало калорий, однако сильно насыщает организм.

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Исследование Molecules также показало, что голубика содержит немало витаминов и минералов и большее количество антиоксидантов, чем любой другой фрукт или ягода.

О полезных свойствах голубики рассказало американское медицинское издание healthline.

Голубика содержит много клетчатки, витамины группы А, С, РР, железо и марганец, каротин. Лохина имеет один из самых высоких уровней антиоксидантов среди других ягод и фруктов, что защищает организм от свободных радикалов — нестабильных молекул, способствующих старению и болезням. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращая окисление “плохого” холестерина. Многочисленные исследования показали, что регулярное потребление голубики снижает АД. Антиоксиданты в голубике способствуют работе мозга. Исследование показало, что голубика обладает противодиабетическим эффектом, улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара в крови.

Чем полезна голубика для женщин:

нормализует менструальный цикл;

налаживает работу эндокринных желез;

улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Чем полезна голубика для мужчин:

замедляет процесс выпадения волос;

предупреждает раннюю седину;

улучшает потенцию;

предотвращает болезни мочеполовой системы.

Чем полезна голубика для детей:

насыщает минералами и витаминами;

улучшает память;

налаживает работу ЖКТ, предотвращает запоры;

улучшает зрение.

Детям до одного года лучше не давать голубики. От года до пяти лет можно давать пюре из голубики и следить за реакцией на прикорм. После пяти лет голубику детям можно давать в обычном виде.

Голубика: противопоказания к употреблению

Суточная норма потребления голубики для взрослого человека — 200 г.

Голубику не следует употреблять при грудном вскармливании, дискинезии желчевыводящих путей, язве желудка или при индивидуальной непереносимости.

Раньше мы рассказывали тебе о пользе другой летней ягоды — ежевики. Чем полезна ежевика и всем ли ее можно употреблять, читай в другом материале.

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