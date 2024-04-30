Чем полезна голубика: секретные свойства синей ягоды

Голубика — большая синяя ягода, которая снаружи похожа на чернику, однако имеет гораздо более сладкий вкус. О ее полезных свойствах не говорит разве ленивый: считается, что ягода положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень сахара в крови, оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие.
Чем на самом деле полезна голубика для женщин, мужчин и детей, почему и сколько ее нужно употреблять — рассказываем дальше в материале.
Голубику часто называют суперфудом, поскольку всего несколько ягод голубики могут положительно повлиять на артериальное давление, улучшить общее самочувствие, к тому же голубика имеет мало калорий, однако сильно насыщает организм.
Исследование Molecules также показало, что голубика содержит немало витаминов и минералов и большее количество антиоксидантов, чем любой другой фрукт или ягода.
О полезных свойствах голубики рассказало американское медицинское издание healthline.
Pixabay
Детям до одного года лучше не давать голубики. От года до пяти лет можно давать пюре из голубики и следить за реакцией на прикорм. После пяти лет голубику детям можно давать в обычном виде.
Суточная норма потребления голубики для взрослого человека — 200 г.
Голубику не следует употреблять при грудном вскармливании, дискинезии желчевыводящих путей, язве желудка или при индивидуальной непереносимости.
Голубику не следует употреблять при грудном вскармливании, дискинезии желчевыводящих путей, язве желудка или при индивидуальной непереносимости.
Раньше мы рассказывали тебе о пользе другой летней ягоды — ежевики. Чем полезна ежевика и всем ли ее можно употреблять, читай в другом материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.