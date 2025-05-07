Чем отличается голубика от черники, и почему их путают: основные отличия

Черника и голубика очень похожи. Даже в растительном мире они являются близкими родственниками, ведь принадлежат к одному роду и семейству Вересковых. Но при этом у них довольно много различий. Чем отличается голубика от черники — читай в материале.

Чем отличается голубика от черники: обрати внимание на кусты

У голубики кусты очень высокие. Значительно выше кустиков черники. Голубика может достигать 1,5 метров в высоту, тогда как черника стелится очень низко.

В некоторых регионах часто вырастает всего на несколько сантиметров над землей.

Также ягоды отличаются местом роста. Например, чернику собирают в лесах и в болотистых местностях, а голубику — культивируют.

Голубика и черника: внешнее отличие ягод

Ягоды отличаются не только тем, в каких местностях растут и насколько высоко, но и размером ягод. Голубика — очень крупная, чаще всего растет на кустарнике гроздьями, которые похожи на виноградные. Черника же довольно мелкая, ее ягоды растут по одной, но на ветке их может быть несколько.

Чем черника отличается от голубики: особенности ягод

Вкус и цвет ягод голубики значительно уступают чернике. Ведь голубика имеет темно-синюю оболочку с белым налетом, а мякоть у нее светлая и очень плотная.

От ягод не чувствуется особого аромата, на вкус они сладкие и имеют кислинку. Они могут довольно долго хранится, поэтому часто используются для украшения выпечки, десертов и других вкусных блюд.

Черника чаще всего намного темнее. Синего или черного цвета. Эти ягоды насыщенные по цвету, вкусу и аромату. Из черники чаще всего готовят:

пироги;

джемы;

морсы;

варенье.

Голубика и черника: различия в сезоне сбора и созревании ягод

Созревание голубики напрямую связано с сортом. Ранние сорта можно начинать собирать в июле, а поздние — в начале сентября.

А вот дикая голубика — довольно интересное растение. На ее кусте одни ягоды могут быть перезревшими, а другие еще зелеными.

Черника созревает в июле и заканчивает плодоношение в сентябре. Интересно, что сбор урожая с одного куста может растянуться по времени на несколько недель, так как ягоды поспевают тоже неравномерно.

Как хранить и готовить ягоды на зиму

И чернику, и голубику часто хранят в замороженном виде. Также ягоды можно высушить, сделать из них джем. Их можно добавлять в кексы, блины, смузи, коктейли, пироги, мороженое, чизкейки и запеканки.

Раньше мы рассказывали, какие растения лучше сажать, а не сеять. Кстати, одна из них — как раз черника. Поэтому читай о других растениях по ссылке.

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