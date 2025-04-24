Стиль жизни Садоводство и огород

Никаких органических удобрений! Как и чем подкармливать садовую голубику весной

Анастасія Грубрина, журналист сайта 24 апреля 2025, 20:45 2 мин.
Подкормка голубики весной
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь