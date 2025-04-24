Никаких органических удобрений! Как и чем подкармливать садовую голубику весной

Голубика — довольно требовательное растение. Редко когда садоводы могут похвастаться щедрым урожаем. Уход за голубикой важен, ведь она нуждается в кислой среде и правильных подкормках. В нашем материале ты узнаешь, какой должна быть подкормка голубики весной 2025.

Подкормка голубики весной 2025: когда начинать подкормку

Чтобы увеличить урожаи, нужно прежде всего больше ухаживать за кустами садовой голубики. Нескольких подкормок весной будет достаточно, чтобы осенью она порадовала тебя вкусными ягодами.

Обычных удобрений голубике недостаточно, ведь она нуждается в кислых подкормках или даже подкислителях почвы. Первую подкормку нужно проводить в марте — начале апреля, когда почки набухают.

Можно вводить азотсодержащие удобрения, необходимые для активного роста и компенсации питательных веществ, которые кусты не получали зимой.

Вторую подкормку проводят после цветения голубики — в мае — начале июня. Для второй подкормки используют калиевые и магниевые подкормки, которые нужны для сладости ягод. Последнюю подкормку кустов садовой голубики проводят осенью после сбора ягод. Для этого используют фосфорные и калиевые удобрения.

Итак, подкормку голубики весной проводят дважды — в конце марта или начале апреля и мае.

Чем подкармливать садовую голубику

Для первой подкормки, которая придется на конец марта или начало апреля, следует использовать азотсодержащее удобрение. Лучше всего для этого подходит сульфат аммония или нитроаммофоска. Такие удобрения продаются в магазинах для сада и огорода.

Перед подкормкой голубики следует хорошо полить кусты, а после — присыпать их торфом или другой мульчей (сосновыми шишками, опилками и другими).

Для второй подкормки — в конце весны или в начале лета — используй сульфат калия и сульфат магния. Эти минеральные вещества помогают ягодам стать сладкими и большими.

Подкормку нужно проводить в теплую погоду, идеально — после дождя, утром или вечером. Из других минеральных удобрений можно использовать мочевину и аммиачную селитру.

Садовую голубику нельзя подкармливать золой, пометом, навозом или перегноем. Это тот случай, когда органические удобрения могут только навредить растению. Ведь они делают почву щелочной, что блокирует рост растения, которое любит кислую среду.

Раньше мы рассказывали, что и когда можно сажать на Вербной неделе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!