Не покупай, а вырасти: оптимальные сроки посадки голубики в почву и как правильно это делать

Вкусные и очень полезные ягоды голубики можно выращивать самостоятельно. Это ведь приятнее и дешевле, чем каждый раз покупать в супермаркете. В нашем материале ты узнаешь, когда должна начаться посадка голубики весной — советы и оптимальные сроки высадки.

Посадка голубики весной: оптимальные сроки посадки

Голубику можно сажать только тогда, когда температура почвы и воздуха хорошо прогреется. Оптимальным сроком для посадки является конец апреля — начало мая.

Выбери сорт, который хочешь посадить, и саженцы. Лучше всего, если они будут трехлетние, с крепкими веточками, без внешних повреждений и с плотными корешками.

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Выбери место, которое хорошо прогревается и освещается солнцем. В грунт добавь компост, песок и торф. Равномерно распредели граблями и перекопай подкормку. У голубики должна быть очень кислая среда. Чтобы подкислить грунт, обработай его раствором лимонной кислоты в пропорции 4 ст. ложки на 10 литров воды на 1 кв. м.

После обработки почвы лимонной кислотой должно пройти несколько часов. Только тогда можно приступать к высадке садовой голубики.

Голубика любит кислую среду, потому что не имеет корневых волосков. Усваивать полезные вещества из почвы растению помогают грибы эрикоидной микоризы. Эти грибы могут жить только в кислой почве, чтобы насыщать голубику питательными веществами.

Как посадить садовую голубику в грунт

Если с местом посадки и подкормкой почвы завершено, можно начинать посадку садовой голубики. Сделай лунки глубиной 40-50 см на расстоянии 3 м друг от друга. Сколько есть саженцев — столько лунок.

Лучшим временем для высадки есть утро или вечер, когда солнце не такое активное. В каждую лунку можно положить дренаж — гравий или подобное. Посади саженцы голубики, присыпь их землей. Уплотняй посадку руками и добавляй земли.

На землю можно насыпать шишек или опилок. Это будет сохранять влагу. После этого садовую голубику можно полить. Через полчаса можно обработать саженцы лимонной кислотой. На 10 л воды 1 ст. л. кислоты, а затем вылить под кусты.

Поливай голубику несколько раз в неделю очень обильно. После поливов досыпай опилок на грядку. Подкармливать кусты голубики можно в следующем году от посадки. Делать это можно раствором мочевины — 2 ст. ложки на 10 л воды под один куст или настоянным на воде навозом — лейку под каждый куст.

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