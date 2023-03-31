Не купуй, а вирости: оптимальні терміни посадки лохини в ґрунт та як правильно це робити

Смачні і дуже корисні ягоди лохини можна вирощувати самостійно. Адже це приємніше і дешевше, ніж кожного разу купувати в супермаркеті. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, коли має розпочатися посадка лохини навесні — поради та оптимальні терміни висадки.

Посадка лохини навесні: оптимальні терміни посадки

Лохину можна садити лише тоді, коли температура землі та повітря добре прогріється. Оптимальним терміном для посадки є кінець квітня — початок травня.

Вибери сорт, який хочеш посадити, та самі саджанці. Найкраще, якщо вони будуть трирічні, з міцними гілочками, без зовнішніх пошкоджень та зі щільними корінцями.

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Вибери місце, яке добре прогрівається та освітлюється сонцем. У ґрунт додай компост, пісок та торф. Рівномірно розподіли граблями та перекопай підживлення. Для лохини має бути дуже кисле середовище. Щоб підкислити ґрунт, оброби його розчином лимонної кислоти в пропорції 4 ст. л. на 10 л води на 1 кв. м.

Після обробки ґрунту лимонною кислотою має пройти декілька годин. Лише тоді можна розпочинати висадку садової лохини.

Лохина любить кисле середовище, бо не має кореневих волосків. Засвоювати корисні речовини з ґрунту рослині допомагають гриби ерікоїдної мікоризи. Ці гриби можуть жити лише в кислому ґрунті, щоб насичувати лохину поживними речовинами.

Як посадити садову лохину в ґрунт

Якщо з місцем посадки та підживленням ґрунту завершено, можна починати посадку садової лохини. Зроби лунки глибиною 40–50 см на відстані 3 м одна від одної. Скільки маєш саджанців — стільки лунок.

Найкращим часом для висадки є ранок або вечір, коли сонце не таке активне. В кожну лунку можна покласти дренаж — гравій або подібне. Посади саджанці лохини, присип їх землею. Ущільнюй посадку руками та додавай землі.

На землю можна насипати шишок або тирси. Це зберігатиме вологу. Після цього садову лохину можна полити. За півгодини можна обробити саджанці лимонною кислотою. На 10 л води 1 ст. л. кислоти, а потім вилити під кущі.

Поливай лохину кілька разів на тиждень дуже рясно. Після поливів досипай тирси на грядку. Підживлювати кущі лохини можна наступного року від посадки. Робити це можна розчином сечовини — 2 ст. л. на 10 л води під один кущ або настояним у воді гноєм — лійку під кожен кущ.

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