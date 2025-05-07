Чим відрізняється лохина від чорниці, і чому їх плутають: основні відмінності

Чорниця і лохина — дуже схожі ягоди. Навіть у рослинному світі вони є близькими родичами, адже належать до одного роду та сімейства Верескових. Але при цьому, вони мають чимало відмінностей. Чим відрізняється лохина від чорниці — читай у матеріалі.

Чим відрізняється лохина від чорниці: зверни увагу на кущі

У лохини кущі дуже високі. Значно вищі за кущики чорниці. Чорниця може досягати 1,5 метра у висоту, тоді як чорниця стелиться дуже низько.

У деяких регіонах часто зростає лише на кілька сантиметрів над землею. Також ягоди відрізняються місцем зростання. Наприклад, чорниці збирають у лісах та в болотистих місцевостях, а лохину — культивують.

Лохина та чорниця: зовнішня відмінність ягід

Ягоди відрізняються не лише тим, у яких місцевостях ростуть і наскільки високо, а й розміром ягід. Лохина — дуже велика, найчастіше росте на чагарнику гронами, які схожі на виноградні. Чорниця ж досить дрібна, її ягоди ростуть по одній, але на гілці їх може бути кілька.

Чим чорниця відрізняється від лохини: особливості ягід

Смак і колір ягід лохини значно поступаються чорниці. Адже лохина має темно-синю оболонку з білим нальотом, а м’якуш у неї світлий і дуже щільний. Від ягід не відчувається особливого аромату, на смак солодкі та мають кислинку.

Вони можуть досить довго зберігатися, тому часто використовуються для прикрашання випічки, десертів та інших смачних страв.

Чорниця найчастіше набагато темніша, синього чи чорного кольору. Ці ягоди насичені за кольором, смаком та ароматом. З чорниці найчастіше готують:

пироги;

джеми;

морси;

варення.

Лохина та чорниця: відмінності в сезоні збору та дозріванні ягід

Дозрівання лохини безпосередньо пов’язане з сортом. Ранні сорти можна починати збирати у липні, а пізні — на початку вересня. А ось дика лохина — досить цікава рослина.

На її кущі одні ягоди можуть бути перезрілими, інші — ще зеленими. Чорниця дозріває у липні та закінчує плодоношення у вересні.

Цікаво, що збирання врожаю з одного куща може розтягнутися за часом на кілька тижнів, оскільки ягоди достигають також нерівномірно.

Як зберігати та готувати ягоди на зиму

І чорницю, і лохину часто зберігають у замороженому вигляді. Також ягоди можна висушити, зробити з них джем. Їх можна додавати у кекси, млинці, смузі, коктейлі, пироги, морозиво, чизкейки та запіканки.

Раніше ми розповідали, які рослини краще садити, а не сіяти. До речі, одна з них — якраз-таки чорниця. Тому читай про інші рослини за посиланням.

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