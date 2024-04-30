Чим корисна лохина: секретні властивості синьої ягоди

Лохина — велика синя ягода, яка ззовні схожа на чорницю, однак має набагато солодший смак. Про її корисні властивості не говорить хіба ледачий: вважається, що ягода позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, знижує рівень цукру у крові, має протизапальну та жарознижувальну дію.

Чим насправді корисна лохина для жінок, чоловіків та дітей, чому і скільки її треба вживати — розповідаємо далі у матеріалі.

Чим корисна лохина для організму

Лохину часто називають суперфудом, оскільки всього кілька ягід лохини можуть позитивно вплинути на артеріальний тиск, покращити загальне самопочуття, до того ж лохина має мало калорій, однак сильно насичує організм.

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Дослідження Molecules також показало, що лохина містить чимало вітамінів і мінералів і більше антиоксидантів, ніж будь-який інший фрукт чи ягода.

Про корисні властивості лохини розповіло американське медичне видання healthline.

Лохина містить багато клітковини, вітаміни групи А, С, РР, залізо та марганець, каротин. Лохина має один із найвищих рівнів антиоксидантів серед інших ягід та фруктів, що захищає організм від вільних радикалів — нестабільних молекул, які сприяють старінню та хворобам. Покращує роботу серцево-судинної системи, знижуючи основний фактор ризику серцево-судинних захворювань та запобігаючи окисненню “поганого” холестерину. Численні дослідження показали, що регулярне споживання лохини знижує артеріальний тиск. Антиоксиданти в лохині сприяють роботі мозку. Дослідження показало, що лохина має протидіабетичний ефект, покращує чутливість до інсуліну та знижує рівень цукру в крові.

Чим корисна лохина для жінок:

нормалізує менструальний цикл;

налагоджує роботу ендокринних залоз;

покращує стан шкіри, волосся та нігтів.

Чим корисна лохина для чоловіків:

уповільнює процес випадіння волосся;

попереджує ранню сивину;

покращує потенцію;

запобігає хворобам сечостатевої системи.

Чим корисна лохина для дітей:

насичує мінералами та вітамінами;

покращує памʼять;

налагоджує роботу ШКТ, запобігає запорам;

покращує зір.

Дітям до одного року краще не давати лохини. Від року до пʼяти років можна давати пюре з лохини та стежити за реакцією на прикорм. Після пʼяти років лохину дітям можна давати у звичайному вигляді.

Лохина: протипокази до вживання

Добова норма споживання лохини для дорослої людини — 200 г.

Лохину не варто вживати при грудному вигодовуванні, дискінезії жовчовивідних шляхів, виразці шлунка або при індивідуальній непереносності.

Раніше ми розповідали тобі про користь іншої літньої ягоди — ожини. Чим корисна ожина і чи всім її можна вживати, читай в іншому матеріалі.

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