Чим корисна лохина: секретні властивості синьої ягоди

Лохина — велика синя ягода, яка ззовні схожа на чорницю, однак має набагато солодший смак. Про її корисні властивості не говорить хіба ледачий: вважається, що ягода позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, знижує рівень цукру у крові, має протизапальну та жарознижувальну дію.
Чим насправді корисна лохина для жінок, чоловіків та дітей, чому і скільки її треба вживати — розповідаємо далі у матеріалі.
Лохину часто називають суперфудом, оскільки всього кілька ягід лохини можуть позитивно вплинути на артеріальний тиск, покращити загальне самопочуття, до того ж лохина має мало калорій, однак сильно насичує організм.
Дослідження Molecules також показало, що лохина містить чимало вітамінів і мінералів і більше антиоксидантів, ніж будь-який інший фрукт чи ягода.
Про корисні властивості лохини розповіло американське медичне видання healthline.
Pixabay
Дітям до одного року краще не давати лохини. Від року до пʼяти років можна давати пюре з лохини та стежити за реакцією на прикорм. Після пʼяти років лохину дітям можна давати у звичайному вигляді.
Добова норма споживання лохини для дорослої людини — 200 г.
Лохину не варто вживати при грудному вигодовуванні, дискінезії жовчовивідних шляхів, виразці шлунка або при індивідуальній непереносності.
Лохину не варто вживати при грудному вигодовуванні, дискінезії жовчовивідних шляхів, виразці шлунка або при індивідуальній непереносності.
Раніше ми розповідали тобі про користь іншої літньої ягоди — ожини. Чим корисна ожина і чи всім її можна вживати, читай в іншому матеріалі.
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