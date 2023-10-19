Не причина, а наслідок! Що таке інсулінорезистентність та чи повʼязана вона з надлишком ваги 

В час популярності різних марафонів зі схуднення та постійного діагностування свого організму, поширено можна почути про інсулінорезистентність та що саме вона винна у тому, що людина важко худне або має інші проблеми зі здоровʼям.

Та чи справді це так і що таке інсулінорезистентність, виданню Бережи себе розповіла ендокринологиня Діна Крилова.

Що таке інсулінорезистентність

Інсулінорезистентність — це стан, при якому в організмі людини знижується чутливість жирової та мʼязової тканин, а також печінки до інсуліну.

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Такий стан не можна вважати діагнозом, але нечутливість до інсуліну може провокувати підвищення рівня глюкози у крові, а через те є ризик виникнення переддіабету або діабету другого типу.

Можна вважати, що інсулінорезистентність стає причиною надлишку ваги в організмі, однак Діна Крилова заперечує це та каже: за результатами досліджень Американської діабетичної асоціації, понаднормовий рівень жирової тканини може провокувати запалення, що сприяє розвитку інсулінорезистентності.

— Можливо, існує навіть певний невідомий наразі гормон, який виробляється жировими клітинами та передає іншим клітинам “команду” ставати інсулінорезистентними, — каже ендокринологиня.

Таким чином, саме надмірна вага може провокувати нечутливість до інсуліну.

Науковці вважають, що існує певний набір генів, що робить людину більш схильною до інсулінорезистентності. Також на це впливає й спосіб життя людини.

Що підвищує ризик інсулінорезистентності

Ритм життя людини, а також її хвороби чи схильність до захворювань, також може підвищувати ризик виникнення інсулінорезистентності.

Серед них:

надмірна вага;

низька фізична активність;

спорідненість з людьми, що мають діабет другого типу;

афроамериканське, латиноамериканське, американське, азійське походження;

синдром полікістозних яєчників (СПКЯ);

гестаційний діабет;

якщо жінка виносила та народила дитину вагою понад чотири кілограми;

високий рівень глюкози;

високий артеріальний тиск;

низький рівень ЛПВЩ (“хорошого” холестерину);

високий рівень жирів у крові;

захворювання серця, інсульт, хвороба кровоносних судин;

45+ років.

Як визначити та боротися з інсулінорезистентністю

У лабораторіях пропонують провести аналіз індекс HOMA-IR. Однак орієнтуватися на цей показник не варто.

Золотим стандартом діагностики є еуглікемічний гіперінсулінемічний клемп-тест.

Щоправда, така діагностика є дорогою, тривалою та важкою для людини.

А ось боротися з інсулінорезистентністю можна. Американська діабетична асоціація пропонує кілька правил.

Займайся легким спортом та підвищуй свою активність: рухайся кожні 90 хв, ходи пішки та сходами, практикуй щоденні прогулянки, спробуй силові тренування. Готуй менші за розміром страви, аніж зазвичай. Вживай низькокалорійні напої та воду замість соку чи звичайні напої. Надавай перевагу запеченим, приготованим на грилю чи на пару стравам. Памʼятай правило: пів тарілки зелені, чверть — мʼяса та чверть вуглеводів. Зменш кількість перекусів. Зменш споживання вершкового масла, маргарину, сметани, майонезу, соусів та заправок для салатів із високим вмістом жиру. Можеш використовувати соус барбекю, лимонний сік.

Які аналізи потрібно здати, аби виявити переддіабет та що це за стан, ми розповідали раніше.

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