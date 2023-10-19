Не причина, а наслідок! Що таке інсулінорезистентність та чи повʼязана вона з надлишком ваги 

В час популярності різних марафонів зі схуднення та постійного діагностування свого організму, поширено можна почути про інсулінорезистентність та що саме вона винна у тому, що людина важко худне або має інші проблеми зі здоровʼям.
Та чи справді це так і що таке інсулінорезистентність, виданню Бережи себе розповіла ендокринологиня Діна Крилова.
Інсулінорезистентність — це стан, при якому в організмі людини знижується чутливість жирової та мʼязової тканин, а також печінки до інсуліну.
Такий стан не можна вважати діагнозом, але нечутливість до інсуліну може провокувати підвищення рівня глюкози у крові, а через те є ризик виникнення переддіабету або діабету другого типу.
Можна вважати, що інсулінорезистентність стає причиною надлишку ваги в організмі, однак Діна Крилова заперечує це та каже: за результатами досліджень Американської діабетичної асоціації, понаднормовий рівень жирової тканини може провокувати запалення, що сприяє розвитку інсулінорезистентності.
— Можливо, існує навіть певний невідомий наразі гормон, який виробляється жировими клітинами та передає іншим клітинам “команду” ставати інсулінорезистентними, — каже ендокринологиня.
Таким чином, саме надмірна вага може провокувати нечутливість до інсуліну.
Таким чином, саме надмірна вага може провокувати нечутливість до інсуліну.
Науковці вважають, що існує певний набір генів, що робить людину більш схильною до інсулінорезистентності. Також на це впливає й спосіб життя людини.
Ритм життя людини, а також її хвороби чи схильність до захворювань, також може підвищувати ризик виникнення інсулінорезистентності.
Серед них:
У лабораторіях пропонують провести аналіз індекс HOMA-IR. Однак орієнтуватися на цей показник не варто.
Золотим стандартом діагностики є еуглікемічний гіперінсулінемічний клемп-тест.
Золотим стандартом діагностики є еуглікемічний гіперінсулінемічний клемп-тест.
Щоправда, така діагностика є дорогою, тривалою та важкою для людини.
А ось боротися з інсулінорезистентністю можна. Американська діабетична асоціація пропонує кілька правил.
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Які аналізи потрібно здати, аби виявити переддіабет та що це за стан, ми розповідали раніше.
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