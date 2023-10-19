Здоров'я та краса

Не причина, а наслідок! Що таке інсулінорезистентність та чи повʼязана вона з надлишком ваги 

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 07:00
інсулінорезистентність
Фото: Stocksnap

Більше новин
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
НР
У чому зустрічати 2024 за знаками зодіаку: обираємо вбрання на рік Зеленого дерев’яного Дракона
Bunny nails
Новий формат nail-чемпіонату в мережі Bunny nails. Подробиці заходу та емоції учасниць
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового
Дивитись більше

Матеріали по темі

Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового
Як швидко прибрати перегар і що це – корисні поради
Наслідки вчорашньої вечірки наздоганяють сьогодні? Як швидко прибрати перегар
Печія у вагітних
Турбує печія під час вагітності? Як позбутися неприємних симптомів, щоб не нашкодити малюку
Судоми в ногах
Затерпла нога або схопила судома? Як допомогти собі позбутися болю — поради невролога

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:59
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового
0:07:04
Telegram
Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram в Україні — що буде з популярним месенджером
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 18 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:14:12
Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ
Склади НАТО невичерпні? Кулеба про зброю, домовленості з ОБСЄ та евакуацію з Ізраїлю та Гази
0:05:17
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023
Жодного вцілілого будинку: яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення
0:05:17
Зірки розважають дітей
Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:57
відновлення будинків у Харкові
Люди втратили все, але залишилися живими. Як Харків-залізобетон оговтується після атаки 6 жовтня
0:04:50
Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян
Залітають у глибокий тил росіян. Аеророзвідка показала, як нищить техніку ворога — чим можна допомогти
Більше відео
НР
Читати далі
У чому зустрічати 2024 за знаками зодіаку: обираємо вбрання на рік Зеленого дерев’яного Дракона

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь