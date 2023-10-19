Здоровье и красота

Не причина, а следствие! Что такое инсулинорезистентность и связана ли она с избытком веса

Виктория Мельник, журналист сайта 19 октября 2023, 07:00
инсулинорезистентность
Фото: Pexels

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