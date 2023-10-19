Не причина, а следствие! Что такое инсулинорезистентность и связана ли она с избытком веса

Во время популярности различных марафонов по похудению и постоянному диагностированию своего организма, распространено можно услышать об инсулинорезистентности и что именно она виновата в том, что человек тяжело худеет или имеет другие проблемы со здоровьем.

Но действительно ли это так и что такое инсулинорезистентность, изданию Бережи себе рассказала эндокринолог Дина Крылова.

Что такое инсулинорезистентность

Инсулинорезистентность — это состояние, при котором в организме человека снижается чувствительность жировой и мышечной тканей, а также печени к инсулину.

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Такое состояние нельзя считать диагнозом, но нечувствительность к инсулину может провоцировать повышение уровня глюкозы в крови, поэтому есть риск возникновения преддиабета или диабета второго типа.

Можно считать, что инсулинорезистентность становится причиной избытка веса в организме, однако Дина Крылова отрицает это и говорит: по результатам исследований Американской диабетической ассоциации, сверхурочный уровень жировой ткани может провоцировать воспаление, что способствует развитию инсулинорезистентности.

— Возможно, существует даже определенный неизвестный гормон, который вырабатывается жировыми клетками и передает другим клеткам “команду” становиться инсулинорезистентными, — говорит эндокринолог.

Таким образом, именно избыточный вес может провоцировать нечувствительность к инсулину.

Ученые считают, что существует определенный набор генов, что делает человека более склонным к инсулинорезистентности. Также на это влияет и образ жизни человека.

Что повышает риск инсулинорезистентности

Ритм жизни человека, а также его болезни или склонность к заболеваниям тоже может повышать риск возникновения инсулинорезистентности.

Среди них:

избыточный вес;

низкая физическая активность;

родство с людьми, имеющими диабет второго типа;

афроамериканское, латиноамериканское, американское, азиатское происхождение;

синдром поликистозных яичников (СПКЯ);

гестационный диабет;

если женщина выносила и родила ребенка весом более четырех килограммов;

высокий уровень глюкозы;

высокое АД;

низкий уровень ЛПВП (“хорошего” холестерина);

высокий уровень жиров в крови;

заболевание сердца, инсульт, болезнь кровеносных сосудов;

45+ лет.

Как определить и бороться с инсулинорезистентностью

В лабораториях предлагают провести анализ индекс HOMA-IR. Однако ориентироваться на этот показатель не следует.

Золотым стандартом диагностики является эугликемический гиперинсулинемический клемп тест.

Правда, такая диагностика дорогая, длительная и тяжелая для человека.

А вот бороться с инсулинорезистентностью можно. Американская диабетическая ассоциация предлагает несколько правил.

Занимайся легким спортом и повышай свою активность: двигайся каждые 90 мин, ходи пешком и по лестнице, практикуй ежедневные прогулки, попробуй силовые тренировки. Готовь меньшие по размеру блюда, чем обычно. Употребляй низкокалорийные напитки и воду вместо сока или обычных напитков. Предпочитай запеченные, приготовленные на гриле или на пару блюда. Помни правило: пол тарелки зелени, четверть — мяса и четверть — углеводов. Уменьши количество перекусов. Уменьши потребление сливочного масла, маргарина, сметаны, майонеза, соусов и заправок для салатов с высоким содержанием жира. Можешь использовать соус барбекю, лимонный сок.

Какие анализы нужно сдать, чтобы выявить преддиабет и что это за состояние, мы рассказывали раньше.

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