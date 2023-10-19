Не причина, а следствие! Что такое инсулинорезистентность и связана ли она с избытком веса

Во время популярности различных марафонов по похудению и постоянному диагностированию своего организма, распространено можно услышать об инсулинорезистентности и что именно она виновата в том, что человек тяжело худеет или имеет другие проблемы со здоровьем.
Но действительно ли это так и что такое инсулинорезистентность, изданию Бережи себе рассказала эндокринолог Дина Крылова.
Инсулинорезистентность — это состояние, при котором в организме человека снижается чувствительность жировой и мышечной тканей, а также печени к инсулину.
Такое состояние нельзя считать диагнозом, но нечувствительность к инсулину может провоцировать повышение уровня глюкозы в крови, поэтому есть риск возникновения преддиабета или диабета второго типа.
Можно считать, что инсулинорезистентность становится причиной избытка веса в организме, однако Дина Крылова отрицает это и говорит: по результатам исследований Американской диабетической ассоциации, сверхурочный уровень жировой ткани может провоцировать воспаление, что способствует развитию инсулинорезистентности.
— Возможно, существует даже определенный неизвестный гормон, который вырабатывается жировыми клетками и передает другим клеткам “команду” становиться инсулинорезистентными, — говорит эндокринолог.
Таким образом, именно избыточный вес может провоцировать нечувствительность к инсулину.
Таким образом, именно избыточный вес может провоцировать нечувствительность к инсулину.
Ученые считают, что существует определенный набор генов, что делает человека более склонным к инсулинорезистентности. Также на это влияет и образ жизни человека.
Ритм жизни человека, а также его болезни или склонность к заболеваниям тоже может повышать риск возникновения инсулинорезистентности.
Среди них:
В лабораториях предлагают провести анализ индекс HOMA-IR. Однако ориентироваться на этот показатель не следует.
Золотым стандартом диагностики является эугликемический гиперинсулинемический клемп тест.
Золотым стандартом диагностики является эугликемический гиперинсулинемический клемп тест.
Правда, такая диагностика дорогая, длительная и тяжелая для человека.
А вот бороться с инсулинорезистентностью можно. Американская диабетическая ассоциация предлагает несколько правил.
Pexels
Какие анализы нужно сдать, чтобы выявить преддиабет и что это за состояние, мы рассказывали раньше.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.