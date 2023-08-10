Для нервової системи та кісток — детально про користь ожини для організму

Сезонні ягоди — це цінне джерело вітамінів. І дуже важливо та корисно знати, які елементи містяться в тих чи інших ягодах, і чи справді вони корисні.
Особливо багато вітамінів є в таких ягодах як чорниця, порічка та ожина.
Про корисні властивості ожини та її небезпечні складові ми й розповімо тобі далі.
Ожина багата на вітамін С, який важливий для судин. А ще — має величезну кількість рослинних волокон, які знижують ризик серцево-судинних хвороб.
У склад ожини входить і вітамін К — незамінний для здоров’я кісток. Саме тому ягоду важливо давати дітям.
У склад ожини входить і вітамін К — незамінний для здоров’я кісток. Саме тому ягоду важливо давати дітям.
А ще ожина може допомогти впоратися зі стресом. Наприклад, якщо ти відчуваєш негативні емоції — спробуй “заїсти” їх жменею цих ягід. Ожина також покращує якість сну.
Ягода має велику кількість біофлавоноїдів — це сполуки, які мають протизапальні й бактерицидні властивості, тож в сезон обов’язково їж ожину, аби підвищувати імунітет.
Ожина є сильним алергеном, тож перш ніж вживати, варто пробувати її з обережністю.
Також ожину не варто вживати при проблемах з ШКТ та травленням.
Також ожину не варто вживати при проблемах з ШКТ та травленням.
Трохи менше за ожину користі має й малина. Які корисні властивості є у малини — розповідаємо в іншому матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.