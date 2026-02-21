У Харкові відновлюють унікальний генетичний банк: РФ знищила те, що накопичувалось 15 років

Інститут проблем ендокринної патології у Харкові відновлює генетичний банк, втрачений під час блекауту 2022 року. Дослідження допомагають виявити спадкові хвороби, підібрати ефективне індивідуальне лікування і навіть передбачати розвиток патологій.

Генетичний банк є важливим й для майбутніх поколінь, адже ендокринологи вже спостерігають збільшення хвороб щитоподібної залози, цукрового діабету, онкології, зокрема, й у молодих людей. Це пов’язано з російською агресією. Чи можна запобігти негативним наслідкам війни у майбутньому та як захистити наступні покоління? Про це читай далі в матеріалі.

Як Харків відновлює важливий генетичний банк

Зразки ДНК для науковців інституту безцінні. Їхні дослідження допоможуть зрозуміти, чи є хвороба спадковою, які ризики, як їй запобігти або лікувати.

— В цій невеликій пробірці зберігається ДНК, але це велике надбання, оскільки цей зразок складає нашу базу ДНК, — каже Тетяна Тижненко, завідувачка відділу патоморфології та генетики ендокринних захворювань Інституту проблем ендокринної патології.

Результати досліджень використовують ендокринологи, коли призначають лікування пацієнтам, а науковці на їхній основі планують майбутні програми оздоровлення нації.

Ці зразки можна використовувати для вивчення будь-якої ендокринологічної хвороби, в тому числі і репродуктивних захворювань, ендокринологічних захворювання щитоподібної залози або онкопатології, щоб в подальшому зберегти генофонд нації.

Банк накопичували протягом 15 років та майже половину зразків було втрачено у 2022. Тоді російські обстріли занурили Харків у тривалі блекаути. Не працювали морозильні сховища, де зберігали зразки ДНК, тож біоматеріали зіпсувались.

Науковцям довелося заново формувати колекцію. Сотні зразків збирали декілька років. Нині генетичний банк майже відновили.

— Ми підготувалися і тепер в нашій установі працюють генератори. Тому нам уже не такий страшний блекаут, — додає науковиця.

Через війну з’явилися нові виклики. Зростає кількість хворих на рак, інфаркти, інсульти, діабет. Хвороби молодшають, кажуть в інституті. Одна з головних причин — постійний стрес. Погіршення здоров’я нації не зупиниться і тоді, коли настане мир.

Досвід країн, які пережили військові конфлікти, дає зрозуміти: наслідки стануть відчутними за 10-15 років. Якщо цим не займатися, це приведе до економічної кризи в нашому суспільстві, яка буде обумовлена великою кількістю осіб, які не зможуть повноцінно працювати.

Але особливо важливо те, що буде великий демографічний провал. Інститут може стати автором профілактичних програм, в основі яких будуть дослідження генетичного банку, каже директорка Інституту проблем ендокринної патології Катерина Місюра. Щоб зберегти здоров’я нації, діяти треба вже зараз.

— Ми готові пристосувати ті рекомендації, які є у світовому медичному просторі, наш досвід, інтерпретувати їх до сучасності України та надати суспільству ефективну, економічно ощадливу, профілактичну програму.

Профілактика майже вдесятеро економічно вигідніша для держави, ніж лікування на етапі ускладнень, кажуть науковці, бо навіть ще до повномасштабної війни 70% цукрового діабету реєстрували вже на етапі ускладнень. Якщо ситуацію не змінити, далі вона тільки погіршуватиметься.

