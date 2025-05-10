Здоров'я та краса

Страх у спадок і любов до молока: що ДНК українців розповідає про наш організм

Ірина Танасійчук, журналістка сайту Ольга Читайло 10 Травня 2025, 19:00
Страх у спадок і любов до молока: що ДНК українців розповідає про наш організм
Фото Unsplash
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