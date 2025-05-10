Страх у спадок і любов до молока: що ДНК українців розповідає про наш організм

Фото Unsplash Половина світу має українське коріння. І це не популізм, а відкриття американських вчених. 50% сучасних людей є нащадками народу, що жив 5 тисяч років тому в центрі України! На жаль, Росія теж носій цих генів ямної культури, як і поляки, чехи й багато інших народів. Але чому ми такі різні? Про гени, пам’ять на рівні ДНК та як формується справжня нація поговорили з генетиком Віктором Досенком. Як перевіряють походження та чиїх генів найбільше в українців Перевірка ДНК цікава з погляду міграції та утворення етносів. Ці знання також використовують у судовій медицині. Методика таких досліджень має назву Next Generation Sequencing або інше визначення послідовності літер ДНК. Генетики проводять секвенування будь-якого гена, наприклад, важливого для діагностики онкологічних захворювань або визначення схильності до пухлинного процесу у певному віці. Вони ж можуть провести дослідження про родовід. Та попри українське коріння багатьох народів, генетик поспішає запевнити: такого поняття, як “ген українця”, не існує. — Безумовно, культурний код є, і це найважливіше. Тобто з різними генотипами можна виховати людину українцем, британцем, поляком чи навіть росіянином. Це питання виховання, передачі культури, а не генетики.Щодо генного походження українців, дослідник додає, що це — курганна культура з нашої території, від якої походить індоєвропейська спільнота. Unsplash 5 лютого цього року вийшло масштабне дослідження, яке це підтверджує. У нас — дуже очікувано — приблизно половина носіїв гаплогрупи R1a. Але це не означає, що ми якась “особлива нація”, що несе прадавній код. — Просто люди, що народилися на цій території, були носіями певної мови — прамови, яка не збереглася, але науковці довели її існування. Вона стала основою для 450 сучасних мов. Читати на тему Провина одного гена — дослідники знайшли спосіб зупинити рак Чи можливо зупинити рак? Дослідники виявили ген, від якого і починаються проблеми. Як наші гени дозволили нам безперешкодно вживати молоко За словами генетика, ДНК українців ніяк не впливають на функції організму. Це лише маркери в геномі, за якими можна визначити походження. Наприклад, у поляків теж понад половина генів ямної культури. Однак деякі бонуси все ж є. Наприклад, серед українців дуже поширена толерантність до молока, водночас як 90% дорослого населення світу не здатні перетравлювати молоко — зокрема вся Африка та Азія. У цих широтах люди, ймовірно, отримали варіант гена, що дозволяє засвоювати молоко, адже це створювало перевагу в холодному кліматі. Їм не потрібно було полювати й вбивати худобу, а виживання було можливе завдяки молочним продуктам. — Цей ген має також індійська каста кшатріїв. Очевидно, вони мають походження звідси. Вони стали домінантною кастою. У нижчих каст такої толерантності немає. Unsplash Чи впливають гени на звички та характер Щодо впливу генів на характер, то це питання епігенетики, стверджує Віктор. — Епігенетичні позначки можуть передаватися у двох поколіннях. Вчені довели на щурах: страх, сформований у діда, може передаватися онукам. Тобто дідусю давали певний запах і вмикали електричний струм. Йому було неприємно це. І таким чином він запам’ятав, і онуки теж бояться цього запаху. — Ще один приклад: щурів годували жирною їжею. Зовні — все чудово: гарна шерсть, чудова потенція. Але в них вже порушений метаболізм. Вони наближаються до патологій. Але чи впливають гени на формування нації? Тут дослідник каже, що ми всі впливаємо один на одного, бо живемо в спільному соціумі. Ми вміємо інтуїтивно розпізнати “свого” і “чужого”. Мозок автоматично визначає: ця людина небезпечна чи ні? Може вона зараз витягне ніж? Люди — єдині тварини, які можуть убивати просто так. Саме культурні мітки — казки, книжки, фільми, телебачення, інтернет — формують відчуття “цінності”. Гени ж не грають в цьому особливої ролі. А ще дізнавайся, як наші гени вплинули на дефіцит вітаміну D в організмі.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Наука, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter