Страх по наследству и любовь к молоку: что ДНК украинцев рассказывает о нашем организме

Половина мира имеет украинские корни. И это не популизм, а открытие американских учёных. 50% современных людей являются потомками народа, жившего 5 тысяч лет назад в центре Украины!

К сожалению, Россия тоже носитель этих генов ямной культуры, как и поляки, чехи и многие другие народы. Но почему мы так разные? О генах, памяти на уровне ДНК и как формируется настоящая нация поговорили с генетиком Виктором Досенко.

Как проверяют происхождение и чьих генов больше всего у украинцев

Проверка ДНК интересна с точки зрения миграции и образования этносов. Эти знания также используются в судебной медицине. Методика таких исследований называется Next Generation Sequencing или иное определение последовательности букв ДНК.

Генетики проводят секвенирование любого гена, например важного для диагностики онкологических заболеваний или определения склонности к опухолевому процессу в определенном возрасте. Они же могут провести исследование о родословной.

Но несмотря на украинские корни многих народов, генетик спешит заверить: такого понятия, как “ген украинца”, не существует.

— Безусловно, культурный код есть, и это самое важное. То есть с разными генотипами можно воспитать человека украинцем, британцем, поляком или даже россиянином. Это вопрос воспитания, передачи культуры, а не генетики.

Относительно генного происхождения украинцев, исследователь добавляет, что это курганная культура с нашей территории, от которой происходит индоевропейское сообщество.

5 февраля этого года вышло масштабное исследование, подтверждающее это. У нас очень ожидаемо примерно половина носителей гаплогруппы R1a. Но это не значит, что мы какая-то “особая нация”, несущая древний код.

— Просто люди, родившиеся на этой территории, были носителями определенного языка — не сохранившейся речи, но ученые доказали ее существование. Она стала основой для 450 языков.

Как наши гены позволили нам беспрепятственно употреблять молоко

По словам генетика, ДНК украинцев никак не влияют на функции организма. Это только маркеры в геноме, по которым можно определить происхождение. К примеру, у поляков тоже более половины генов ямной культуры. Однако некоторые бонусы все же есть.

Например, среди украинцев очень распространена толерантность к молоку, в то время как 90% взрослого населения мира не способны переваривать молоко, в частности вся Африка и Азия.

В этих широтах люди, вероятно, получили вариант гена, позволяющего усваивать молоко, ведь это создавало преимущество в холодном климате. Им не нужно было охотиться и убивать скот, а выживание было возможно благодаря молочным продуктам.

— Этот ген также имеет индийскую касту кшатриев. По-видимому, у них происхождение отсюда. Они стали доминирующей кастой. У низших каст такой толерантности нет.

Влияют ли гены на привычки и характер

Что касается влияния генов на характер, то это вопрос эпигенетики, утверждает Виктор.

— Эпигенетические отметки могут передаваться в двух поколениях. Ученые доказали на крысах: страх, сформированный у деда, может передаваться внукам.

То есть дедушке давали определенный запах и включали электрический ток. Ему было неприятно это. И, таким образом, он запомнил, и внуки тоже боятся этого запаха.

— Еще один пример: крыс кормили жирной пищей. Внешне все прекрасно: красивая шерсть, прекрасная потенция. Но у них уже нарушен метаболизм. Они приближаются к патологиям.

Но влияют ли гены на формирование нации? Здесь исследователь говорит, что мы все влияем друг на друга, потому что живем в общем социуме. Мы умеем интуитивно распознать “своего” и “чужого”.

Мозг автоматически определяет: этот человек опасен или нет? Может, она сейчас вытянет нож? Люди — единственные животные, которые могут убивать просто так.

Именно культурные метки — сказки, книги, фильмы, телевидение, интернет — формируют ощущение “ценности”. Гены же не играют в этом особенной роли.

А еще узнавай, как наши гены повлияли на дефицит витамина D в организме.

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