Страх по наследству и любовь к молоку: что ДНК украинцев рассказывает о нашем организме

Фото Unsplash Половина мира имеет украинские корни. И это не популизм, а открытие американских учёных. 50% современных людей являются потомками народа, жившего 5 тысяч лет назад в центре Украины! К сожалению, Россия тоже носитель этих генов ямной культуры, как и поляки, чехи и многие другие народы. Но почему мы так разные? О генах, памяти на уровне ДНК и как формируется настоящая нация поговорили с генетиком Виктором Досенко. Как проверяют происхождение и чьих генов больше всего у украинцев Проверка ДНК интересна с точки зрения миграции и образования этносов. Эти знания также используются в судебной медицине. Методика таких исследований называется Next Generation Sequencing или иное определение последовательности букв ДНК. Генетики проводят секвенирование любого гена, например важного для диагностики онкологических заболеваний или определения склонности к опухолевому процессу в определенном возрасте. Они же могут провести исследование о родословной. Но несмотря на украинские корни многих народов, генетик спешит заверить: такого понятия, как “ген украинца”, не существует. — Безусловно, культурный код есть, и это самое важное. То есть с разными генотипами можно воспитать человека украинцем, британцем, поляком или даже россиянином. Это вопрос воспитания, передачи культуры, а не генетики.Относительно генного происхождения украинцев, исследователь добавляет, что это курганная культура с нашей территории, от которой происходит индоевропейское сообщество. Unsplash 5 февраля этого года вышло масштабное исследование, подтверждающее это. У нас очень ожидаемо примерно половина носителей гаплогруппы R1a. Но это не значит, что мы какая-то “особая нация”, несущая древний код. — Просто люди, родившиеся на этой территории, были носителями определенного языка — не сохранившейся речи, но ученые доказали ее существование. Она стала основой для 450 языков. Читать по теме Вина одного гена — исследователи нашли способ остановить рак Возможно ли остановить рак? Исследователи обнаружили ген, от которого и начинаются проблемы. Как наши гены позволили нам беспрепятственно употреблять молоко По словам генетика, ДНК украинцев никак не влияют на функции организма. Это только маркеры в геноме, по которым можно определить происхождение. К примеру, у поляков тоже более половины генов ямной культуры. Однако некоторые бонусы все же есть. Например, среди украинцев очень распространена толерантность к молоку, в то время как 90% взрослого населения мира не способны переваривать молоко, в частности вся Африка и Азия. В этих широтах люди, вероятно, получили вариант гена, позволяющего усваивать молоко, ведь это создавало преимущество в холодном климате. Им не нужно было охотиться и убивать скот, а выживание было возможно благодаря молочным продуктам. — Этот ген также имеет индийскую касту кшатриев. По-видимому, у них происхождение отсюда. Они стали доминирующей кастой. У низших каст такой толерантности нет. Unsplash Влияют ли гены на привычки и характер Что касается влияния генов на характер, то это вопрос эпигенетики, утверждает Виктор. — Эпигенетические отметки могут передаваться в двух поколениях. Ученые доказали на крысах: страх, сформированный у деда, может передаваться внукам. То есть дедушке давали определенный запах и включали электрический ток. Ему было неприятно это. И, таким образом, он запомнил, и внуки тоже боятся этого запаха. — Еще один пример: крыс кормили жирной пищей. Внешне все прекрасно: красивая шерсть, прекрасная потенция. Но у них уже нарушен метаболизм. Они приближаются к патологиям. Но влияют ли гены на формирование нации? Здесь исследователь говорит, что мы все влияем друг на друга, потому что живем в общем социуме. Мы умеем интуитивно распознать “своего” и “чужого”. Мозг автоматически определяет: этот человек опасен или нет? Может, она сейчас вытянет нож? Люди — единственные животные, которые могут убивать просто так. Именно культурные метки — сказки, книги, фильмы, телевидение, интернет — формируют ощущение “ценности”. Гены же не играют в этом особенной роли. А еще узнавай, как наши гены повлияли на дефицит витамина D в организме.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Наука, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter