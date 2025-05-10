Здоровье и красота

Страх по наследству и любовь к молоку: что ДНК украинцев рассказывает о нашем организме

Ирина Танасийчук, журналист сайта Ольга Читайло 10 мая 2025, 19:00
Страх по наследству и любовь к молоку: что ДНК украинцев рассказывает о нашем организме
Фото Unsplash
Страх по наследству и любовь к молоку: что ДНК украинцев рассказывает о нашем организме
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