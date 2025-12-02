“Найважча зима з початку вторгення”: експерти про найголовніші виклики перед Україною

Чи не вперше за час повномасштабного вторгнення українці відчули, що зима буде важкою ще восени. Росіяни почали обстрілювати енергосистему ракетами й дронами ще задовго до холодів. До того ж наклалася політично-управлінська, воєнна, дипломатична, фінансова і людська криза.

Партнери тиснуть з підписанням невигідних мирних угод, а корупційні скандали підривають віру суспільства. Але якщо наша влада не прогнеться під зовнішнім тиском і зробить правильні та швидкі рішення для виправлення ситуації на фронті й в тилу, то весну ми зустрінемо у кращій ситуації, ніж є зараз, впевнені експерти.

Вони пояснили, чого очікувати взимку 2025-2026 та як підготуватися до всесторонніх викликів.

Чи зможе Росія занурити Україну в блекаут

Четверта зима повномасштабної війни обіцяє бути найскладнішою і найтемнішою. Енергетика на межі й черговий масований обстріл може достатньо швидко занурити в блекаут ціле місто чи регіон. Але зробити цього росіянам все ж не вдасться, каже керівниця дослідницького інституту Київської школи економіки Наталія Шаповал.

— Навіть Якщо Росія досить багато зруйнує, все одно Україна може задовольнити від 40 до 70% потреб через максимальний імпорт. Бізнес буде переходити на генератори та альтернативні способи живлення. Таким чином населення зможе більше споживати, й з відключеннями, але якось пройти цю зиму.

Як компенсувати брак коштів в бюджеті

Вперше за багато років до 1 грудня не ухвалено державний бюджет. Затримка сталася через гучні корупційні розслідування, політичну кризу і брак коштів. Досі невідомо звідки взяти гроші на збільшення виплат військовим і зарплат вчителям. У партнерів теж дилема — без заморожених російських активів не обійтися.

— Майже половина потреб на наступний рік буде покрита. Але інша половина — це якраз питання із зірочкою. Всі очікують, що буде рішення у Бельгії.

Саме Бельгія володіє більшою частиною російських заморожених активів.

Трамп і завершення війни в турборежимі

Тим часом Трамп намагається якнайшвидше завершити війну, але на умовах фактичної капітуляції України.

— Ми не можемо сказати ні Трампу і водночас не можемо сказати так на більшу частину пунктів цього плану, — заявив Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента.

Натомість до російського диктатора у Трампа зовсім інші сантименти, які конвертуються в негласні шанси перемогти Україну.

— Це не тиск американської сторони, бо цей тиск є занадто малим. Це радше звернення з боку Трампа до Путіна, щоб він припинив війну, але ці звернення нічим не завершуються, — додає дипломат Андрій Дещиця.

Попри санкції, російська нафта досі продається тіньовим флотом. Тож час усім зрозуміти: Росія не хоче зупинятися, і поки має гроші воюватиме далі. Нарешті це почали усвідомлювати наші європейські партнери.

— Зусилля з досягнення миру в Україні мають тривати. Але мають бути враховані інтереси України. Європа пробудилася. На жаль, це пробудження тривало достатньо довго. Але європейські лідери розуміють загрозу, яку несе російська агресія в Україні

Внутрішні суперечки та військова криза

Окрім зовнішнього тиску зима почалася з внутрішніх викликів. Корупційний скандал в енергетиці й розслідування НАБУ і САП вже спровокували політичну та управлінську кризу.

— Це вхід до політичної кризи. Але чи буде вона великою? Це питання відкрите. Чого ми під час війни не можемо допустити — це втрата керованості. Коли починають зависати або не працюють ключові державні інституції. Це президент, уряд і парламент, а ще Збройні сили, — переконаний Фесенко.

Надзвичайно складною залишається ситуація на фронті. Покровський і Гуляйпільський напрямки під шаленим тиском росіян, і ситуація там змінюються щодня: окупанти просуваються. А тим часом Україна переживає мобілізаційну кризу.

— Нам є кого мобілізувати, в нас вистачає для цього людей. Нам необхідна політична воля і відповідне законодавство. Встановити граничний термін служби й кримінальну відповідальність за відхилення від обліку. І рішуче діяти при будь-яких спробах протидіяти мобілізації, — зазначає Євген Дикий, військовий експерт, директор Національного антарктичного наукового центру.

Окрім мобілізації людей потрібна мобілізація економіки й фінансів, максимальна підтримка українських виробників зброї, а також розв’язання питань військового управління. Якщо оперативно виправити всі помилки, то березень 2026-го може стати кращим, аніж грудень 2025, висловив припущення експерт.

— Якщо ми зараз не підпишемо (мирні угоди — ред.), але все решту лишимо як є, то це матиме такий вигляд: ми героїчно та гідно не підписали, але далі все лишається без змін. Але по весні нам буде здаватися, що тоді нам пропонували дуже непогані умови. Ця зима є переламною і вирішальною: або нас дотиснуть до весни, або навпаки, навесні станеться перелам на нашу користь.

