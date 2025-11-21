Мирний план США: які пункти викликали найбільший резонанс

Західний медіапростір сколихнула інформація про новий масштабний мирний план США, який нібито був розроблений адміністрацією Дональда Трампа у повній секретності та за безпосередньої участі російської сторони.

Документ, деталі якого оприлюднили провідні видання, Axios, Financial Times та The Wall Street Journal, викликав шквал занепокоєння в Європі. Іноземні оглядачі вже встигли охрестити цю ініціативу такою, що межує з капітуляцією України.

Як розроблявся мирний план Трампа

За даними Axios, мирний план Трампа розроблявся в умовах суворої секретності. Ключова зустріч, на якій формували каркас домовленостей, відбулася у Маямі.

Переговори тривали три дні. Показовим є те, що, за інформацією медіа, ані Київ, ані європейські партнери до створення тексту залучені не були. Американські посадовці нібито планують презентувати документ як готову рамкову угоду.

Мирний план Трампа: детальний розбір 28 пунктів

Інсайдери, які бачили документ, зазначають, що мирний план США пункти якого охоплюють чотири блоки (припинення війни, гарантії безпеки, європейська безпека, майбутні відносини), містить низку складних компромісів.

Ось який вигляд мають ключові пропозиції, згруповані за темами (за версією західних ЗМІ):

Повне виведення ЗСУ з території Донецької та Луганської областей (включно з тими частинами, що зараз під контролем України). Регіон оголошується демілітаризованою зоною;

РФ зобов’язується платити земельний податок як компенсацію за втрату Україною контролю над ресурсами Донбасу;

Замороження поточної лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Питання повернення територій виноситься на майбутні переговори;

США та інші країни визнають Крим і Донбас російськими територіями;

Відмова України від ключових категорій зброї, зокрема ракет великої дальності;

Обмеження на розміщення іноземних військ та дипломатичних літаків в Україні. Відмова від ідеї введення миротворчого контингенту;

Скорочення чисельності ЗСУ вдвічі;

Вступ України до НАТО відкладається на невизначений термін (принаймні кілька років);

Натомість США надають гарантії безпеки обом сторонам конфлікту. Росія законодавчо закріплює обіцянку не нападати на Україну чи інші країни Європи;

Проголошення російської мови офіційною в Україні та відновлення роботи місцевої гілки РПЦ.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що такі умови можуть здаватися капітуляцією, проте це лише пропозиція, яка ще не стала реальністю.

Мирний план Трампа: реакція МЗС України

Перший заступник очільника МЗС України (та Постійний представник при ООН) Сергій Кислиця провів історичні паралелі, натякнувши, що оприлюднений документ здається відірваним від реальності.

Читаю тут про деякі плани, і спадає на думку щонайменше два феномени — Держплан (Госплан московською) — фабрика нереалістичних планів, — зауважив дипломат.

Водночас Кислиця застеріг, що подібні інформаційні хвилі можуть бути не просто журналістськими інсайдами, а інструментом впливу на українське суспільство.

За його словами, структура та час появи цієї інформації нагадують класичну інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО):

— Це спланована маніпуляція інформацією для впливу на думки та емоції людей, яка відрізняється від звичайних фейків своєю продуманістю і чіткими цілями. Остання використовуються також для того, щоб посіяти паніку, розколоти суспільство. Так що там, кажете, сьогодні розганяють про плани, — зауважив чиновник.

