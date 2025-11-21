Мирный план США: какие пункты вызвали наибольший резонанс

Западное медиапространство всколыхнула информация о новом масштабном мирном плане США, который якобы был разработан администрацией Дональда Трампа в полной секретности и при непосредственном участии российской стороны.

Документ, детали которого опубликовали ведущие издания — Axios, Financial Times и The Wall Street Journal, — вызвал волну обеспокоенности в Европе. Иностранные обозреватели уже успели назвать эту инициативу такой, что граничит с капитуляцией Украины.

Как разрабатывался мирный план Трампа

По данным Axios, мирный план Трампа разрабатывался в условиях строгой секретности. Ключевая встреча, на которой формировали каркас договорённостей, состоялась в Майами.

Переговоры длились три дня. Показательно, что, по информации медиа, ни Киев, ни европейские партнёры к созданию текста привлечены не были. Американские чиновники якобы планируют представить документ как готовое рамочное соглашение.

Мирный план Трампа: детальный разбор 28 пунктов

Инсайдеры, видевшие документ, отмечают, что мирный план США, пункты которого охватывают четыре блока (прекращение войны, гарантии безопасности, европейская безопасность, будущие отношения), содержит ряд сложных компромиссов.

Вот как выглядят ключевые предложения, сгруппированные по темам (по версии западных СМИ):

Полный вывод ВСУ с территории Донецкой и Луганской областей (включая те части, которые сейчас находятся под контролем Украины). Регион объявляется демилитаризованной зоной;

РФ обязуется платить земельный налог как компенсацию за утрату Украиной контроля над ресурсами Донбасса;

Заморозка текущей линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Вопрос возвращения территорий выносится на будущие переговоры;

США и другие страны признают Крым и Донбасс российскими территориями;

Отказ Украины от ключевых категорий вооружений, в том числе ракет большой дальности;

Ограничения на размещение иностранных войск и дипломатических

самолетов в Украине. Отказ от идеи введения миротворческого контингента;

Сокращение численности ВСУ вдвое;

Вступление Украины в НАТО откладывается на неопределённый срок (как минимум на несколько лет);

Вместо этого США предоставляют гарантии безопасности обеим сторонам конфликта. Россия законодательно закрепляет обещание не нападать на Украину или другие страны Европы;

Провозглашение русского языка официальным в Украине и возобновление работы местной ветви РПЦ.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер отметил, что такие условия могут выглядеть как капитуляция, однако это лишь предложение, которое ещё не стало реальностью.

Мирный план Трампа: реакция МИД Украины

Первый заместитель главы МИД Украины (и Постоянный представитель при ООН) Сергей Кислица провел исторические параллели, намекнув, что опубликованный документ выглядит оторванным от реальности.

Читаю тут о некоторых планах, и приходят на ум как минимум два феномена — Госплан (Госплан по-московски) — фабрика нереалистичных планов, — отметил дипломат.

В то же время Кислица предупредил, что подобные информационные волны могут быть не просто журналистскими инсайдами, а инструментом влияния на украинское общество.

По его словам, структура и время появления этой информации напоминают классическую информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО):

— Это спланированная манипуляция информацией для влияния на мысли и эмоции людей, которая отличается от обычных фейков своей продуманностью и чёткими целями. Последние используются также для того, чтобы посеять панику, расколоть общество. Так что там, говорите, сегодня разгоняют про планы, — отметил чиновник.

