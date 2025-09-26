“Я ніколи це не визнаю”: Зеленський щодо обміну територіями

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ ніколи не визнає окуповані території російськими. Водночас він допустив можливість певного компромісу заради миру.

Про це український лідер заявив у інтерв’ю виданню Axios.

Чи готова Україна до вчинків

Більшість експертів вважають, що повернути всі захоплені землі виключно військовим шляхом буде надзвичайно складно. Зеленський признав, що ціна таких кроків — це людські життя.

Україна буде нести людські втрати, якщо використовуватиме для повернення земель лише оружня. Територія не має значення без людей. Це війна не за шматки землі, а за Україну, її незалежність, суверенитет та громадян, — сказав президент.

Водночас він підкреслив, що ніколи не погодиться визнавати окуповані території російськими.

Журналіст Барак Равид уточнив, що питання стосувалося не лише визнання, а й можливості ухвалити втрату територій задля припинення війни.

Зеленський відповів, що за певних обставин Україна готова розглянути такий варіант.

Якщо буде припинення вогню, і Україна не матиме сил повернути території, вона буде готова розглянути цей варіант, – пояснив Глава держави.

Він додав, що в такому випадку Київ буде розраховувати на повернення земель дипломатичним шляхом.

Я думаю, що це добрий компроміс для шкірного, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави попереджав, що виведення українських військ із Донбасу чи інших регіонів лише допоможе Росії підготувати нову військову операцію. На його думку, відмова від територій не принесе світу, а створить ще більшу загрозу майбутньому.

