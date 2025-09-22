Зеленський: є перші пропозиції щодо експорту української зброї

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 вересня повідомив про подальшу роботу програми PURL — ініціативі США і Європи, яка дає змогу купувати американську зброю коштом партнерів по НАТО.

Він також повідомив, що є перші пропозиції щодо експорту української зброї за кордон. Детальніше — далі в матеріалі.

Зеленський про експорт української зброї та програму PURL

За словами президента, в межах програми PURL Україна отримає ракети для установок ППО Patriot, артсистеми HIMARS та іншу зброю.

— Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї — сучасної. Це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів, — сказав Зеленський.

Він додав, що безпека морських шляхів – це неодмінна умова загальної безпеки, яка залежить від багатьох націй.

— Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що один рік війни в Україні коштує 120 мільярдів доларів. Для фінансування потреб армії на 2026 рік не вистачає половини від цієї суми.

Він зауважив, що 60 мільярдів виділять з українського бюджету. Іншу частину доведеться знайти. Крім того, Україна вже отримала понад 2 млрд доларів від партнерів в рамках програми PURL. Далі очікується додаткове фінансування за цією ініціативою.

Зеленський також пояснював, чи можливий корейський сценарій миру в Україні.

