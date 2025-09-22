Для тебе Новини

Зеленський: є перші пропозиції щодо експорту української зброї

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 22 Вересня 2025, 14:00 2 хв.
Зеленський: є перші пропозиції щодо експорту української зброї
Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь