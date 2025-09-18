Для тебе Війна в Україні

Зеленський: ціна одного року війни — $120 млрд

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 18 Вересня 2025, 11:00 2 хв.
Зеленський: ціна одного року війни — $120 млрд
Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь