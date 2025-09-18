Зеленський: ціна одного року війни — $120 млрд

Президент Володимир Зеленський стверджує, що один рік війни з Росією коштує 120 мільярдів доларів. Нині Україні не вистачає половини цієї суми. Про це він заявив під час прес-конференції із президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Вартість одного року війни: цифри від Зеленського

— Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року — це 120 мільярдів. 60 мільярдів дає український бюджет. А ще 60 мені потрібно знайти на наступний рік, — сказав глава держави.

Він додав, що в будь-якому разі його пріоритетом є завершення війни.

— У будь-якому випадку, план А — це завершити війну, план Б — 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, треба буде так багато коштів протягом 10 років, але в будь-якому випадку ви повинні розуміти об’єм.

Зеленський також повідомив, що Україна вже отримала понад 2 млрд доларів від партнерів в рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Це ініціатива США і НАТО, спрямована на прискорене постачання зброї.

Програма передбачає, що Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Країни-партнери фінансують закупівлю озброєння у США, яке міститься у списку.

Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, а зброю закуповують безпосередньо в Америці. Завдяки цій схемі програма забезпечує швидку і цілеспрямовану підтримку ЗСУ.

— Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 млрд. Перші два пакети по 500 млн. В цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для Himars.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Росія готує дві великі наступальні кампанії.

