Стиль життя

Молоді жінки частіше довіряють блогерам у питаннях здоров’я: що показало дослідження

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Липня 2026, 12:00 3 хв.
оцмережі змінюють ставлення до здоров'я
Фото Pexels

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