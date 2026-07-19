Молоді жінки частіше довіряють блогерам у питаннях здоров’я: що показало дослідження

Молоді жінки значно частіше, ніж чоловіки, отримують інформацію про здоров’я та здоровий спосіб життя від блогерів і лідерів думок у соцмережах. Про це свідчать результати нового дослідження Pew Research Center.

Згідно з опитуванням, 57% жінок віком від 18 до 29 років хоча б іноді звертаються до контенту інфлюенсерів, коли шукають поради щодо здоров’я чи самопочуття. Для порівняння, серед чоловіків цієї ж вікової категорії таких на 10 відсоткових пунктів менше.

Молоді жінки дедалі частіше довіряють порадам блогерів про здоров’я

Дослідники також проаналізували, які саме теми найчастіше привертають увагу молодої аудиторії. Найбільша різниця між чоловіками та жінками стосується матеріалів про красу та зовнішність. Серед молодих жінок, які стежать за блогерами у сфері здоров’я, понад половина (51%) зазначили, що регулярно бачать такий контент. Серед чоловіків цей показник становить лише 18%.

Крім того, жінки майже вдвічі частіше повідомляють, що натрапляють на інформацію про альтернативні методи лікування, які не належать до традиційної медицини.

Водночас у деяких темах інтерес молодих чоловіків і жінок майже не відрізняється. Йдеться, зокрема, про психічне здоров’я та схуднення. Приблизно третина або більше представників обох груп регулярно бачать такі публікації. Не менш популярним залишається й фітнес: понад половина опитаних зазначили, що часто переглядають відповідний контент.

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Жінки частіше за чоловіків довіряють блогерам у питаннях здоров’я

Окрему увагу дослідники приділили причинам, через які молодь звертається до блогерів за інформацією про здоров’я. Серед жінок 51% назвали головною мотивацією бажання змінити свій спосіб життя або покращити здоров’я. Серед чоловіків так відповіли 37%.

Також молоді жінки частіше пояснюють свій інтерес тим, що хочуть чути поради від людей зі схожими поглядами чи життєвим досвідом. Ще одна поширена причина — можливість дізнатися про теми, які незручно обговорювати з лікарем. Таку мотивацію назвали 19% жінок і 10% чоловіків.

Дослідження базується на опитуванні дорослих жителів США, проведеному Pew Research Center у червні 2025 року.

Його результати свідчать, що соціальні мережі дедалі більше впливають на те, як молодь шукає інформацію про здоров’я, хоча експерти наголошують: будь-які медичні поради, отримані в інтернеті, варто перевіряти та не замінювати ними консультацію з лікарем.

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