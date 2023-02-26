Вчитися, цікавитися та втілювати ідею одразу: поради тим, хто мріє стати впізнаваним блогером на YouTube

У сучасному світі не обов’язково мати стартовий капітал та знайомства, аби в одну мить стати популярним і впізнаваним серед людей. Нині існує безліч платформ, на яких молоді виконавці, митці та оратори можуть розвивати власне ремесло та отримувати за таку діяльність кошти. Серед найбільших таких платформ — YouTube.

Не існує інструкції до того, як стати популярним. Але є кілька правил, дотримання яких точно дасть свої плоди у майбутньому. Співзасновники каналу на YouTube Євген Синельников та Сергій Мус Гулейков дали кілька порад для новачків у темі блогінгу.

У матеріалі ми розглянемо поради для блогерів-початківців — тож читай далі.

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Поради для блогерів-початківців: що варто робити

Перша за все експерти радять зосередитися на тій тематиці, яка є цікавою для тебе. Найкраще — якщо у цій темі в тебе є фундаментальні знання.

Варто робити лише те, що у тебе самого викликає інтерес. Особливо те, в чому ти розбираєшся та плануєш поглиблюватися у темі, розвиватися у цьому напрямку. Бо у протилежному випадку зробити якісно не вийде, — переконаний Синельников.

Також він радить починати кожен випуск з найцікавішого, аби привернути увагу з самого початку.

— Перша хвилина відео — вирішальна. Якщо на цьому проміжку не зачепити глядача, він піде далі шукати контент.

Поради для початківців на YouTube від Євгена Синельникова

Не боятися помилок. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але не забувати робити висновки, вносити корективи та зміни, щоб більше їх не повторювати. Обов’язково прислуховуватися до коментарів. Цікаво має бути глядачу, а не тобі, але, у той самий час, вір у свою позицію. Не варто змінюватись одразу через першого хейтера. Не дотримуйся порад на всі 100%. Роби так, як вважаєш за потрібне, якщо ти відчуваєш, що план і задум унікальний. Ти завжди можеш прислуховуватися, але остаточне рішення має бути за тобою.

Поради для блогерів-початківців від Сергія Мус Гулейкова

Готуйся до марафону та не сподівайся на швидкий успіх, а розумій, що треба орієнтовно від трьох до шести місяців хоча б для того, щоб розуміти, чи на правильному ти шляху, провести якусь роботу над помилками тощо. Починай одразу, як з’явилася ідея. Якщо у тебе є задум і бажання, не зволікай, починай зараз. Має бути “надивленість”. Шукай ідеї в інших для натхнення, вчись, проходь курси, слухай лекції ат знайомся із людьми цієї галузі. Треба експериментувати. Пробуй та давай волю творчості.

Найбільшу увагу приділяти звуку. Адже порівняно неякісну картинку люди тобі вибачать, а поганий звук — ніколи, — наголошує експерт.

Всю необхідну інформацію з технічної роботи ти можеш знайти в інтернеті та у старших колег у YouTube. До речі, зараз з’явилося дуже багато українськомовного контенту на платформі — де шукати необхідну інформацію та список українських каналів на YouTube, ми писали в нашому іншому інтерв’ю.

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