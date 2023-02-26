Вчитися, цікавитися та втілювати ідею одразу: поради тим, хто мріє стати впізнаваним блогером на YouTube

У сучасному світі не обов’язково мати стартовий капітал та знайомства, аби в одну мить стати популярним і впізнаваним серед людей. Нині існує безліч платформ, на яких молоді виконавці, митці та оратори можуть розвивати власне ремесло та отримувати за таку діяльність кошти. Серед найбільших таких платформ — YouTube.
Не існує інструкції до того, як стати популярним. Але є кілька правил, дотримання яких точно дасть свої плоди у майбутньому. Співзасновники каналу на YouTube Євген Синельников та Сергій Мус Гулейков дали кілька порад для новачків у темі блогінгу.
У матеріалі ми розглянемо поради для блогерів-початківців — тож читай далі.
Перша за все експерти радять зосередитися на тій тематиці, яка є цікавою для тебе. Найкраще — якщо у цій темі в тебе є фундаментальні знання.
Варто робити лише те, що у тебе самого викликає інтерес. Особливо те, в чому ти розбираєшся та плануєш поглиблюватися у темі, розвиватися у цьому напрямку. Бо у протилежному випадку зробити якісно не вийде, — переконаний Синельников.
Варто робити лише те, що у тебе самого викликає інтерес. Особливо те, в чому ти розбираєшся та плануєш поглиблюватися у темі, розвиватися у цьому напрямку. Бо у протилежному випадку зробити якісно не вийде, — переконаний Синельников.
Також він радить починати кожен випуск з найцікавішого, аби привернути увагу з самого початку.
— Перша хвилина відео — вирішальна. Якщо на цьому проміжку не зачепити глядача, він піде далі шукати контент.
Найбільшу увагу приділяти звуку. Адже порівняно неякісну картинку люди тобі вибачать, а поганий звук — ніколи, — наголошує експерт.
Найбільшу увагу приділяти звуку. Адже порівняно неякісну картинку люди тобі вибачать, а поганий звук — ніколи, — наголошує експерт.
Всю необхідну інформацію з технічної роботи ти можеш знайти в інтернеті та у старших колег у YouTube. До речі, зараз з’явилося дуже багато українськомовного контенту на платформі — де шукати необхідну інформацію та список українських каналів на YouTube, ми писали в нашому іншому інтерв’ю.
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