Як отримати виписку з ЄДР: покрокова інструкція

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — це документ, що містить відомості про юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців за критерієм пошуку, зазначеним у запиті. Ми розкажемо, як отримати виписку з ЄДР і якими способами варто скористатись.

Як отримати виписку з ЄДР особисто

Є перелік установ, які мають право видавати виписку з ЄДР:

районні державні адміністрації;

Київська міська державна адміністрація;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

приватний нотаріус;

державні нотаріальні контори.

Отримати виписку з Єдиного державного реєстру можна при наданні таких документів:

запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника.

Строк підготовки виписки — до однієї доби. Отримати виписку з ЄДР заявник може особисто або через законного представника, прийшовши до одного з уповноважених органів.

Зазначимо, що послуга платна. Вартість виписки становить 170 гривень в паперовій формі, в той час як за електронний формат виписки тобі доведется заплатити 130 гривень.

Витяг з ЄДР: як отримати онлайн

Отримати виписку ЄДР можна і в електронному вигляді, зокрема на сайті Дія.

Для цього потрібно подати запит через портал електронних сервісів, заздалегідь пройшовши авторизацію особи одним із запропонованих способів.

Потім треба перевірити інформацію про ФОП. Якщо все правильно, треба сплатити за послугу і сформувати витяг. Ціна за послугу в Дії становить 125 гривень.

Це найлегший спосіб отримати виписку з ЄДР під час воєнного стану, адже він не потребує особистої присутності в різноманітних установах, а також підготовки документів, адже система самостійно підтягує відомості про заявника через портал.

