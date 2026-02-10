Как получить выписку из ЕГР: пошаговая инструкция

Выписка из Единого государственного реестра юридических и физических лиц — это документ, содержащий сведения о юридических лицах или физических лицах-предпринимателях по критерию поиска, указанному в запросе. Мы расскажем, как получить выписку из ЕГР и какими способами следует воспользоваться.
Как получить выписку из ЕГР лично
Есть перечень учреждений, имеющих право выдавать выписку из ЕГР:
- районные государственные администрации;
- Киевская городская государственная администрация;
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
- частный нотариус;
- государственные нотариальные конторы.
Получить выписку из Единого государственного реестра можно при предоставлении следующих документов:
- запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
- документ, подтверждающий внесение платы за получение соответствующих сведений;
- экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Срок подготовки выписки — до одного дня. Получить выписку из ЕГР заявитель может лично или через законного представителя, придя в один из уполномоченных органов.
Отметим, что услуга платная. Стоимость выписки составляет 170 гривен в бумажной форме, в то время как за электронный формат выписки тебе придется заплатить 130 гривен.
Выписка из ЕГР: как получить онлайн
Получить выписку из ЕГР можно и в электронном виде, в частности, на сайте Дія.
Для этого нужно подать запрос через портал электронных сервисов, предварительно пройдя авторизацию личности одним из предложенных способов.
Затем нужно проверить информацию о ФЛП. Если все правильно, надо оплатить услугу и сформировать выписку. Цена за услугу в Дії составляет 125 гривен.
Это самый легкий способ получить выписку из ЕГР во время военного положения, ведь он не требует личного присутствия в различных учреждениях, а также подготовки документов, ведь система самостоятельно подтягивает сведения о заявителе через портал.
А как закрыть ФЛП через Дію мы рассказывали в нашем материале.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!