Як зробити електронний ключ: що варто знати та спосіб швидкої генерації

Сучасні технології дозволяють нам підписувати документи, не виходячи з дому. Функція електронного ключа значно спростила бюрократичну тяганину і тепер затверджувати папери можна навіть вдома. Читай, як зробити електронний ключ за допомогою декількох способів.

Різниця між електронним ключем та електронним підписом

Часто електронний ключ плутають з електронним підписом (КЕП), які виконують однакову функцію, проте трохи відрізняються.

Тож що таке електронний ключ? Якщо електронний підпис потрібен для підпису документів фізичних осіб, то електронним ключем переважно користуються юридичні особи, серед них й державні установи. Ще до користувачів електронних ключів відносять:

нотаріусів та державних реєстраторів;

органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємств державної форми власності;

для організацій усіх форм власності, які хочуть захистити себе від атак.

Щоб зробити електронний підпис, потрібно отримати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, адже КЕП накладається за допомогою індивідуального ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Як зробити електронний ключ: список організацій, що надають послугу

До переліку установ, які можуть зробити електронний ключ, входять:

банки, що мають статус державних (послуга наявна у Приватбанку та Ощадбанку);

портал Дія;

Податкова служба України;

центри надання електронних довірчих послуг.

Детальний список всіх організацій, які уповноважені надавати електронні ключі, є на сайті Центрального засвідчувального органу.

Як отримати електронний ключ в податковій: покрокова інструкція

Спершу розповімо, як зробити електронний ключ у податковій. Для цього потрібно виконати наступні кроки:

зайти на сайт кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (КНЕДП);

обрати Отримання електронних довірчих послуг, а потім Програмне забезпечення;

знаходимо Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки — ІІТ Користувач ЦСК-1 і натискаємо Докладніше;

нижче знаходимо Інсталяційний пакет ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1 і натискаємо Завантажити;

після завантаження розархівовуємо і встановлюємо програму, відкриваємо її та погоджуємось з усіма умовами;

безпосередньо у програмі натискаємо Згенерувати ключі, підтверджуємо вибір;

обираємо захищений носій, на який буде записаний особистий електронний ключ, натискаємо нижче Попередньо відформатувати;

створюємо пароль захисту, який має складатись принаймні з 8 символів;

після генерації ключа з’являються вікно із запитом на формування сертифікатів, де потрібно натиснути ОК і зберегти запити на комп’ютері;

ще одне вікно запитуватиме назву ключа, до якого треба додати своє прізвище, ім’я та по батькові;

зберігаємо всі дані й натискаємо Завершити;

обидва запити на формування сертифікатів, файли з прізвищем та ім’ям необхідно передати до представництва КНЕДП для формування сертифікатів.

Докладніше про процес формування електронного ключа через сервіси Податкової служби можна дізнатись у відео офіційного каналу Державної податкової служби.

Є й інший варіант оформлення електронного ключа офлайн. Щоб оформити ключ у податковій особисто, необхідно:

зателефонувати до найближчого відділення Державної податкової служби та записатися;

взяти з собою оригінали та завірені копії паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення ВПО або посвідку на тимчасове місце проживання, та носій, на який буде збережено електронний ключ.

Згодом там допоможуть з оформленням електронного ключа з подальшим переміщенням його на носій.

Як зробити новий електронний ключ в Приват24

Інструкція з генерації електронного ключа за допомогою Приватбанку:

заходимо на сайт Приват24 та авторизуємось;

натискаємо Сервіси, обираємо розділ Бізнес і натискаємо на Електронний цифровий підпис;

підтверджуємо правильність даних і вигадуємо пароль для ключа, натискаємо Далі;

очікуємо СМС-повідомлення з кодом, який потрібно ввести в полі для вводу цифр;

підтверджуємо код, і ключ автоматично завантажиться на носій.

