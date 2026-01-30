Зарплата медиків в Україні 2026: скільки будуть заробляти лікарі вже цього року

У 2026 році українська медична сфера перетнула важливий фінансовий рубіж, забезпечивши фахівцям новий рівень соціальних гарантій.Читай в матеріалі, яка буде зарплата в медиків у 2026 році.

Зарплата медиків у 2026 році: скільки відтепер отримують лікарі

Відтепер базова зарплата лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації за умови повного робочого навантаження не може бути нижчою за 35 000 грн (брутто). Після вирахування податків медики цієї категорії отримуватимуть на руки щонайменше 26 950 грн, що є суттєвим кроком уперед порівняно з попередніми роками та стратегічним рішенням держави задля утримання кваліфікованих кадрів усередині країни.

Значне підвищення зарплати торкнулося і середнього медичного персоналу. Для медичних сестер, братів та фельдшерів мінімальну планку встановлено на рівні 25 000 грн. Це гарантує фахівцям отримання чистими близько 19 250 грн.

Окрему увагу уряд приділив молодшому медичному персоналу: санітарки та молодші медбрати тепер мають отримувати не менше 15 000 грн (близько 11 500 на руки).

Джерелом для такого зростання зарплати медиків стало збільшення видатків на охорону здоров’я майже на 39 млрд грн та перегляд тарифів у межах Програми медичних гарантій, що дозволило Національній службі здоров’я України забезпечити фінансову стабільність закладів.

Особливий статус та підвищені коефіцієнти збережено для медиків, які працюють у зонах можливих та активних бойових дій. У таких регіонах мінімальна планка для лікарів встановлена на рівні 40 000 грн, а для середнього персоналу — 30 000 грн.

Такі заходи є частиною загальнодержавної стратегії підтримки системи охорони здоров’я в умовах тривалих викликів. Крім того, керівники медичних закладів отримали право додатково преміювати співробітників за якісно виконану роботу, оскільки встановлені суми — це лише гарантований державою мінімум, а не фіксована межа.

