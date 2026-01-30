Зарплата медиков в Украине 2026: сколько будут зарабатывать врачи уже в этом году

В 2026 году украинская медицинская сфера пересекла важный финансовый рубеж, обеспечив специалистам новый уровень социальных гарантий. Читай в материале, какова будет зарплата у медиков в 2026 году.

Зарплата медиков в 2026 году: сколько теперь получают врачи

Отныне базовая зарплата врача, фармацевта и специалиста по реабилитации при полной рабочей нагрузке не может быть ниже 35 000 грн (брутто). После вычета налогов медики этой категории будут получать на руки не менее 26 950 грн, что является существенным шагом вперед по сравнению с предыдущими годами и стратегическим решением государства для удержания квалифицированных кадров внутри страны.

Значительное повышение зарплаты коснулось и среднего медицинского персонала. Для медицинских сестер, братьев и фельдшеров минимальная планка установлена ​​на уровне 25 000 грн. Это гарантирует специалистам получение чистыми около 19 250 грн.

Особое внимание правительство уделило младшему медицинскому персоналу: санитарки и младшие медбратья должны получать не менее 15 000 грн (около 11 500 на руки).

Источником такого роста зарплаты медиков стало увеличение расходов на здравоохранение почти на 39 млрд грн и пересмотр тарифов в рамках Программы медицинских гарантий, что позволило Национальной службе здоровья Украины обеспечить финансовую стабильность учреждений.

Особый статус и повышенные коэффициенты сохранены для медиков, работающих в зонах возможных и активных боевых действий. В таких регионах минимальная планка для врачей установлена ​​на уровне 40 000 грн, а для среднего персонала – 30 000 грн.

Такие мероприятия являются частью общегосударственной стратегии поддержки системы здравоохранения в условиях продолжительных вызовов. Кроме того, руководители медицинских учреждений получили право дополнительно премировать сотрудников за качественно проделанную работу, поскольку установленные суммы — это лишь гарантированный государством минимум, а не фиксированный предел.

