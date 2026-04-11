Во Львове хирурги спасли 2-летнего ребенка, который три месяца жил с батарейкой в ​​пищеводе

Во Львове врачи Детской Больницы Святого Николая провели сложную операцию по спасению двухлетней девочки Софийки, которая в течение трех месяцев жила с застывшей в пищеводе литиевой батарейкой.

Ситуация оказалась критической из-за длительного времени пребывания постороннего тела в организме, что привело к серьезному повреждению тканей и маскировке симптомов под другие заболевания — подробности читай в материале.

Три месяца ошибочных диагнозов: во Львове удалили батарейку из организма 2-летней девочки

История началась еще в конце осени, когда родители заметили первые тревожные признаки: ребенок перестал нормально глотать и мог употреблять только перетертую пищу. Несмотря на неоднократные обращения к медикам, инородное тело долгое время не могли обнаружить.

Всю зиму ребенка лечили от вероятных инфекций, воспалительных процессов и даже глистов, тогда как боль в животе пытались унять обезболивающие препараты.

Лишь в начале марта, когда состояние Софийки резко ухудшилось — появились рвота, кашель и характерное свистящее дыхание — рентгенологическое обследование наконец-то выявило причину страданий.

Эндоскопическое исследование показало, что на участке первого физиологического сужения пищевода плотно зафиксировалась круглая батарейка диаметром 2,5 см.

Вокруг нее уже успели сформироваться отек и патологические разрастания слизистой, что свидетельствовало о длительном химическом и механическом воздействии на ткани. Из-за высокого риска перфорации (разрыва) пищевода во время удаления, девочку срочно доставили специалистам Больницы Святого Николая.

Команда хирургов в составе Владимира Федуся, Дениса Коноплицкого и Дмитрия Грицака проделала ювелирную работу, осторожно удалив опасный предмет с помощью ларингоскопа и специального инструментария.

Врачам удалось избежать разрыва органа, несмотря на то, что батарейка буквально вросла в ткани. Сейчас состояние маленькой пациентки стабильное, однако она остается под пристальным наблюдением. Главной угрозой на этапе реабилитации возможно рубцовое сужение пищевода в месте поражения.

Впереди ребенка ждет долгий путь восстановления и контрольное обследование через месяц, а пока он продолжает питаться исключительно блендерованной пищей.

