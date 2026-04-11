У Львові хірурги врятували 2-річну дитину, яка три місяці жила з батарейкою у стравоході

У Львові лікарі Дитячої Лікарні Святого Миколая провели складну операцію з порятунку дворічної дівчинки Софійки, яка протягом трьох місяців жила з літієвою батарейкою, що застрягла в її стравоході.

Ситуація виявилася критичною через тривалий час перебування стороннього тіла в організмі, що призвело до серйозного пошкодження тканин та маскування симптомів під інші захворювання — подробиці читай в матеріалі.

Три місяці помилкових діагнозів: у Львові видалили батарейку з організму 2-річної дівчинки

Історія почалася ще наприкінці осені, коли батьки помітили перші тривожні ознаки: дитина перестала нормально ковтати та могла вживати лише перетерту їжу. Попри неодноразові звернення до медиків, стороннє тіло тривалий час не могли виявити.

Всю зиму дитину лікували від ймовірних інфекцій, запальних процесів і навіть глистів, тоді як біль у животі намагалися вгамувати знеболювальними препаратами.

Лише на початку березня, коли стан Софійки різко погіршився — з’явилися блювання, кашель та характерне свистяче дихання — рентгенологічне обстеження нарешті виявило причину страждань.

Ендоскопічне дослідження показало, що у ділянці першого фізіологічного звуження стравоходу щільно зафіксувалася кругла батарейка діаметром 2,5 см.

Навколо неї вже встигли сформуватися набряк та патологічні розростання слизової оболонки, що свідчило про тривалий хімічний та механічний вплив на тканини. Через високий ризик перфорації (розриву) стравоходу під час видалення, дівчинку терміново доправили до фахівців Лікарні Святого Миколая.

Команда хірургів у складі Володимира Федуся, Дениса Коноплицького та Дмитра Грицака виконала ювелірну роботу, обережно вилучивши небезпечний предмет за допомогою ларингоскопа та спеціального інструментарію.

Лікарям вдалося уникнути розриву органа, попри те, що батарейка буквально вросла в тканини. Зараз стан маленької пацієнтки стабільний, проте вона залишається під пильним наглядом. Головною загрозою на етапі реабілітації є можливе рубцеве звуження стравоходу в місці ураження.

Попереду на дитину чекає довгий шлях відновлення та контрольне обстеження через місяць, а поки що вона продовжує харчуватися виключно блендерованою їжею.

