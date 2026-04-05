Орган працював на 10%: звільненому з полону захиснику пересадили серце

Історія Юрія Микитенчука — це не просто медичний кейс, а справжній прояв волі до життя та професіоналізму українських лікарів.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, воїн із Житомирщини, який пройшов через пекло російського полону, успішно переніс трансплантацію серця в Центрі кардіології та кардіохірургії.

45-річний ветеран Юрій переніс трансплантацію серця та проходить реабілітацію

Юрій пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення. Восени 2023 року він потрапив у полон, де його утримували в Горлівці, Торецьку, а згодом вивезли на Алтай. Після повернення додому з’ясувалося, що перенесені випробування буквально зупинили його серце: фахівці встановили, що орган працює лише на 10%.

Ймовірно, Юрій переніс інфаркт ще під час перебування в полоні, не маючи доступу до жодної медичної допомоги.

На початку лютого 2026 року стан ветерана став критичним. Його підключили до апарату ЕКМО, який протягом 33 днів виконував функції серця, поки лікарі шукали донорський орган.

Очікування завершилося за два тижні до дня народження Юрія: з’явився донор — 43-річний чоловік, який помер від інсульту. Завдяки рішенню його родини, захисник отримав шанс на життя.

Трансплантація пройшла успішно, і вже за два тижні після операції Юрій зустрів свій 45-й день народження у колі дружини та дітей. Наразі він проходить реабілітацію, а його випадок підсвітив значний прогрес у галузі

Сьогодні операції з пересадки серця в Україні проводять уже у 8 спеціалізованих центрах. За минулий рік було виконано 103 такі операції, що свідчить про стабільний розвиток напрямку навіть в умовах війни. Для пацієнтів операція є повністю безоплатною. Держава компенсує закладам понад 2 млн грн за кожну трансплантацію.

Важливим оновленням стало збільшення терміну післятрансплантаційного супроводу. Тепер пацієнти перебувають під безоплатним наглядом лікарів не один рік, а три роки після операції, що суттєво підвищує шанси на тривале та якісне життя.

