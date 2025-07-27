Військова медицина в Україні: які прогалини потребують термінового втручання

Підприємець та засновник благодійного фонду Федір Сердюк займається розвитком тактичної медицини в Україні. У матеріалі Української правди він поділився своїми спостереженнями щодо військової медицини та тим, що потребує негайного вдосконалення.

Як розвивається військова медицина в Україні

Федір заснував проект з надання першої допомоги FAST у 2014 році, фонд PULSE — у 2022 та курси тактичної медицини project HEAT у 2023. Чоловік роздумує, як змінилися Збройні сили за останні 10 років.

Порівняти те, що ми мали у 2014 році з тим, як Україна веде бойові дії зараз — неможливо. Зіставити обсяг і складність завдань, які постали перед захисникам країни до виконання тоді і зараз, — неможливо.

Однак є те, що зазнає мінімальних змін — військова медицина. Повномасштабна війна лише більше підсвітила проблему порятунку поранених. У 2023 році почалися перші серйозні скандали — щодо якості турнікетів, їхньої кількості.

Після заміни керівництва та створення Департаменту охорони здоров’я (ДОЗ), змінилося не так багато. Федір Сердюк зазначає, що командування мало комунікувало з партнерами, всередині ЗСУ і взагалі не комунікувало з волонтерами та благодійними організаціями.

Ключові проблеми медицини поля бою залишилися без рішення.

Серед проблем Федір перелічує такі:

Відсутність конкретної людини, відповідальної за надання допомоги бійцям та координацію медичної роботи.

Погана медична підготовка бійців та бойових медиків бригад. Не всі проходять навчання з тактичної медицини. Значна частина бійців має поверхневе уявлення щодо того, як надавати допомогу побратимам.

Крім цього, він звертає увагу на такі внутрішні проблеми військової медицини в Україні зараз:

Дефіцит лікарів окремих спеціальностей — як наслідок проблем у військово-медичній академії. Федір вважає, що там працюють за радянською системою, яка не є ефективною.

Проблеми з евакуацією поранених. Перше — всім евакуаційним автівкам потрібен посилений захист. Друге — проблеми з ремонтом CASEVAC-пікапів та обладнання їх РЕБами. Нині цим переважно займаються волонтери.

Водночас є і успіхи. Серед них формування Департаменту охорони здоров’я, поділ обов’язків між Міноборони та Міністерством охорони здоров’я, налагодження постачання найкритичніших засобів для аптечок військових.

До успішних також входять і такі досягнення:

затвердження оновлених протоколів надання допомоги;

оновлення актів у медицині та особливо важливо — психологічного забезпечення;

впровадження у кількох підрозділах пілоту медичної інформаційної системи;

проведення медичного форуму.

Попри кількість позитивних змін, їх недостатньо на цьому етапі війни. Тож військова медицина має прогресувати швидше, щоб рятувати більше життів. Тим паче за словами Федора Сердюка, є вся необхідна підтримка наших партнерів.

Як посилити військову медицину зараз

Крім критики, автор матеріалу зробив кілька пропозицій, які могли б покращити ситуацію вже зараз:

Розділити дії ДОЗ МО, КМС ЗСУ та бойових частин. За потреби ввести нову структуру для координації медичних служб. Оновити військово-медичне керівництво. Може працювати разом з оновленими ОСУВ та ОТУ. Встановити і налагодити взаємодію ЗСУ із СБУ, НГУ чи іншими органами. Оновити керівництво ДОЗ МО. Пріоритетами встановити людей, процеси та технології. Шукати кандидатів на посади радить у польових шпиталях і медслужбах батальйонів. Переймати досвід партнерів. Працювати з даними і програмним забезпеченням, ділитися досвідом з партнерами. Змінити методи ДОЗ на проектне мислення.

Раніше ми розповідали про нові стандарти порятунку життів на полі бою.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!