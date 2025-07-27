Для тебе Війна в Україні

Військова медицина в Україні: які прогалини потребують термінового втручання

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Липня 2025, 11:45
Військова медицина в Україні: які прогалини потребують термінового втручання
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь