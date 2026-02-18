Водії, продавці та бухгалтери: кого найчастіше шукають роботодавці через Службу зайнятості

Державна служба зайнятості України на початку 2026 року демонструє високу активність, запропонувавши громадянам уже понад 83 тисячі актуальних вакансій.

Цікаво, що попри цифровізацію багатьох процесів, ключовими фігурами на ринку праці залишаються люди, які забезпечують базовий сервіс та фізичне виконання робіт.

Ринок праці 2026: Служба зайнятості запропонувала понад 83 тисячі вакансій для українців

Беззаперечним лідером за кількістю пропозицій стали водії автотранспортних засобів, для яких роботодавці відкрили понад 3 тисячі вакансій. Цей попит охоплює керманичів легкового, вантажного транспорту та автобусів, що підкреслює критичну важливість логістичних ланцюжків у країні.

Майже ідентичний показник затребуваності демонструє сфера роздрібної торгівлі: для продавців продовольчих товарів доступно близько 3 тисяч робочих місць, де працівники відповідають за повний цикл — від приймання продуктів до їхньої реалізації.

Третє місце посідають підсобні робітники з показником у 2,4 тисячі вакансій. Ця категорія є ідеальним варіантом для осіб без спеціальної освіти, оскільки передбачає виконання допоміжних завдань на будівництві чи складах, включаючи обов’язки вантажників та прибиральників.

Сектор послуг продовжує активно розвиватися, про що свідчить попит на продавців-консультантів, яких шукали майже 2,2 тисячі разів. На відміну від звичайних продавців, ці фахівці мають глибше орієнтуватися в асортименті та допомагати покупцям із вибором.

Водночас понад 2,1 тисячі пропозицій стосуються прибиральників службових приміщень, чия праця є незамінною для функціонування офісів та навчальних закладів.

Харчова промисловість та заклади громадського харчування також шукають кадри: для кухарів відкрито майже 2 тисячі вакансій, причому значна частина роботи зосереджена саме у виробничих цехах.

Рейтинг замикають професії, що вимагають спеціальної кваліфікації та освіти. Бухгалтери залишаються стабільно затребуваними з показником 1,8 тисячі запитів, оскільки кожне підприємство потребує фахового фінансового та податкового обліку.

Легка промисловість шукає близько 1,5 тисячі швачок для роботи з тканинами та шкірою. У медичній галузі спостерігається попит на середню ланку — медичних сестер та братів запрошували на роботу майже 1,3 тисячі разів.

Останню сходинку десятки найпопулярніших посідають спеціалісти державної служби та місцевого самоврядування з результатом у 1,2 тисячі вакансій, що свідчить про потребу в кадрах для реалізації місцевих програм розвитку.

Найбільша конкуренція спостерігається серед продавців продовольчих товарів та підсобних працівників — на кожну з цих позицій претендує понад 8,2 тисячі осіб. Також високий ажіотаж зберігається навколо професії прибиральника, яку прагнули зайняти майже 4,8 тисячі безробітних.

Окрім масових професій, у базі Служби зайнятості налічується понад 2,7 тисячі унікальних вакансій, представлених одиничними пропозиціями, що відкриває шанси для фахівців вузького профілю.

