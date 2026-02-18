Водители, продавцы и бухгалтеры: кого чаще всего ищут работодатели через Службу занятости

Государственная служба занятости Украины в начале 2026 года демонстрирует высокую активность, предложив гражданам уже более 83 тысяч актуальных вакансий.

Интересно, что несмотря на цифровизацию многих процессов, ключевыми фигурами на рынке труда остаются люди, которые обеспечивают базовый сервис и физическое выполнение работ.

Рынок труда 2026: Служба занятости предложила более 83 тысяч вакансий для украинцев

Бесспорным лидером по количеству предложений стали водители автотранспортных средств, для которых работодатели открыли более 3 тысяч вакансий. Этот спрос охватывает водителей легковых, грузовых автомобилей и автобусов, что подчеркивает критическую важность логистических цепочек в стране.

Почти идентичный показатель востребованности демонстрирует сфера розничной торговли: для продавцов продовольственных товаров доступно около 3 тысяч рабочих мест, где работники отвечают за полный цикл — от приемки продуктов до их реализации.

Третье место занимают подсобные рабочие с показателем в 2,4 тысячи вакансий. Эта категория является идеальным вариантом для лиц без специального образования, поскольку предполагает выполнение вспомогательных задач на строительстве или складах, включая обязанности грузчиков и уборщиков.

Сектор услуг продолжает активно развиваться, о чем свидетельствует спрос на продавцов-консультантов, которых искали почти 2,2 тысячи раз. В отличие от обычных продавцов, эти специалисты должны глубже ориентироваться в ассортименте и помогать покупателям с выбором.

В то же время более 2,1 тысячи предложений касаются уборщиков служебных помещений, чья работа незаменима для функционирования офисов и учебных заведений.

Пищевая промышленность и заведения общественного питания также ищут кадры: для поваров открыто почти 2 тысячи вакансий, причем значительная часть работы сосредоточена именно в производственных цехах.

Рейтинг замыкают профессии, требующие специальной квалификации и образования. Бухгалтеры остаются стабильно востребованными с показателем 1,8 тысячи запросов, поскольку каждое предприятие нуждается в профессиональном финансовом и налоговом учете.

Легкая промышленность ищет около 1,5 тысячи швей для работы с тканями и кожей. В медицинской отрасли наблюдается спрос на среднее звено — медицинских сестер и братьев приглашали на работу почти 1,3 тысячи раз.

Последнюю строчку десятки самых популярных занимают специалисты государственной службы и местного самоуправления с результатом в 1,2 тысячи вакансий, что свидетельствует о потребности в кадрах для реализации местных программ развития.

Наибольшая конкуренция наблюдается среди продавцов продовольственных товаров и подсобных работников — на каждую из этих позиций претендует более 8,2 тысячи человек. Также высокий ажиотаж сохраняется вокруг профессии уборщика, которую стремились занять почти 4,8 тысячи безработных.

Кроме массовых профессий, в базе Службы занятости насчитывается более 2,7 тысячи уникальных вакансий, представленных единичными предложениями, что открывает шансы для специалистов узкого профиля.

