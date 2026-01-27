Бізнес, дружній до ветеранів: у Києві відбудеться захід відповідальних підприємств

12 лютого в Києві відбудеться захід, присвячений ветеранським політикам українського бізнесу. Представники всіх галузей об’єднаються у практичній розмові про найкращі практики та головні задачі 2026 року з питань підтримки ветеранів(-ок) та їхніх близьких.

Торік СЕО низки компаній об’єдналися навколо Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Нині вже 100 українських компаній із різних індустрій підтримують захисників та захисниць, а також їхніх рідних.

12 принципів вже допомагають бізнесу у ключових сферах: працевлаштуванні, сервісах підтримки та реабілітації, освіті й перекваліфікації, маркетингу, розвитку корпоративної та національної культури.

Йдеться не лише про запуск окремих ініціатив, а й вибудовування довготривалих підходів та рішень. Ініціативу створено Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub та у партнерстві з Forbes Ukraine. Головний державний партнер — Міністерство у справах ветеранів.

Читати на тему Фінансова допомога для ветеранів: як отримати до 400 000 грн на власну справу З 1 вересня 2025 року ветерани та їхні родини можуть отримати гранти до 400 000 грн для запуску або розвитку власного бізнесу в рамках нового проекту.

Перша річна зустріч відповідальних бізнесів: що відомо

12 лютого вони зберуться разом, щоб підсумувати перший рік роботи спільноти та реалізувати 12-й принцип — принцип звітності.

Цього дня відбудеться відкрита та чесна розмова про досвід, виклики й результати. Компанії-підписанти вже мають доступ до платформи звітності та самооцінювання, де можна заповнити детальну анкету про прогрес у реалізації всіх 12 принципів.

Реєстрація на захід відкрита не тільки для компаній-підписантів, а і для всіх бізнесів та організацій, що хочуть посилитися в напрямку роботи з ветеранами та ветеранками. Вся детальна інформація та реєстрація доступна за посиланням.

Ми також розповідали, що держава теж запускає комплексну підтримку ветеранів: відтепер вони можуть лікувати шрами та залежності.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!