Фінансова допомога для ветеранів: як отримати до 400 000 грн на власну справу

З 1 вересня 2025 року ветерани, ветеранки та їхні родини матимуть унікальну можливість отримати фінансову підтримку для старту або розширення власної справи.

У рамках проекту Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей: Свої для своїх можна отримати грант до 400 000 грн, про це повідомляє де Допомога.

Ця ініціатива, що реалізується DVV International Ukraine за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, має на меті допомогти тим, хто захищав країну, знайти нові можливості для самореалізації в цивільному житті.

Хто може подати заявку

Програма розрахована на широкий спектр учасників, а саме:

учасники бойових дій (УБД), особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей (подружжя, батьки, діти);

сім’ї загиблих або зниклих безвісти захисників і захисниць;

діючі підприємці або ті, хто має перспективну бізнес-ідею та готовий офіційно зареєструвати свою діяльність (як ФОП чи юридична особа) у разі перемоги.

Що потрібно зробити, щоб взяти участь

Перш ніж подавати заявку на грант, необхідно пройти один з обов’язкових етапів підготовки.

Тобі потрібно буде отримати консультацію (юридичну, психологічну, професійну або бізнес-консультацію) чи пройти навчальний курс від партнерів програми.

Заявки на конкурс почнуть приймати з 1 вересня 2025 року. Тому у тебе є час, щоб обрати відповідний курс, здобути необхідні знання і підготуватися до участі в конкурсі.