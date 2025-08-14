Финансовая помощь для ветеранов: как получить до 400 000 грн на собственное дело

С 1 сентября 2025 года ветераны, ветеранки и их семьи смогут получить финансовую помощь для начала или расширения собственного дела.

В рамках проекта Реинтеграция ветеранов и ветеранок войны через создание образовательных возможностей: Свои для своих можно получить грант до 400 000 грн. Об этом сообщает де Допомога.

Эта инициатива реализуется DVV International Ukraine при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Она призвана помочь тем, кто защищал страну, найти новые возможности для самореализации в гражданской жизни.

Кто может подать заявку

Программа рассчитана на широкий круг участников, а именно:

участники боевых действий (УБД), лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены их семей (супруги, родители, дети);

семьи погибших или пропавших без вести защитников и защитниц;

действующие предприниматели или те, у кого есть бизнес-идея, и кто готов официально зарегистрировать свою деятельность (как ФЛП или юридическое лицо) в случае победы.

Читать по теме 500 тысяч грн для ветеранов — кто может рассчитывать на компенсацию Для каких нужд и где будут давать средства?

Что нужно сделать для участия

Перед подачей заявки на грант необходимо пройти один из обязательных этапов подготовки: получить консультацию (юридическую, психологическую, профессиональную или бизнес-консультацию) или пройти обучающий курс от партнёров программы.

Приём заявок на конкурс начнется 1 сентября 2025 года. У тебя есть время, чтобы выбрать подходящий курс, получить необходимые знания и подготовиться к участию.

Ранее мы рассказывали, как ветераны могут получить расширенные услуги у семейного врача и что изменилось в системе медицинского обслуживания.