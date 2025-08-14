Для тебя Новости

Финансовая помощь для ветеранов: как получить до 400 000 грн на собственное дело

Мария Дзюба, редактор сайта 14 августа 2025, 08:00
Финансовая помощь для ветеранов: как получить до 400 000 грн на собственное дело
Фото Pexels, Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь