500 тысяч грн для ветеранов — кто может рассчитывать на компенсацию

В Киеве будут частично компенсировать расходы на переоборудование квартир для людей с инвалидностью I и II группы, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда на заседании Координационного совета по вопросам реинтеграции и поддержки киевлян-защитников.

Ветераны, желающие обустроить жилье в соответствии с новыми условиями, получат от города до 500 тысяч грн. Программа действует для людей с ампутацией или военных среди маломобильных групп, в том числе тех, кто передвигается на колесном кресле.

Речь идет о таких услугах:

расширение дверных проемов;

замену дверей;

снятие порогов;

устройство доступного санузла и т.д.

— Такие изменения просто необходимы, ведь без них человек не сможет комфортно передвигаться по дому и обеспечить базовые потребности, — говорит представитель КГГА.

По ее словам, государство не предоставляет на это средства. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко отдал распоряжение относительно соответствующих изменений в городскую целевой программу Підтримка киян-захисників та захисниць України.

— Помощь киевлянам, защищавшим и защищающим Украину, а также их семьям — один из ключевых приоритетов города. Изменения уже прошли необходимые согласования и сегодня были поддержаны членами Координационного совета, — отметила Хонда.

Проект решения передали в Киевский городской совет. Дальше вопрос вынесут на голосование депутатов. Чиновница добавила, что это решение является еще одним шагом в развитии безбарьерности столицы.

В КГГА добавляют, что Киев увеличил ежегодную единовременную материальную помощь для киевлян, получивших инвалидность I и II группы в результате войны. Теперь выплаты составят 30 и 40 тысяч грн соответственно.

Также столица компенсирует расходы за приобретенный автомобиль ветеранам, получившим инвалидность I или II группы из-за ампутации конечности или ее части.

Размер компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 545040 грн. За первые 4 месяца 2025 года уже 13 человек воспользовались компенсацией.

Вопрос инклюзивного пространства для ветеранов остается актуальным. Мы рассказывали, что только 22% пространства в Украине пригодны для передвижения на колесном кресле.

