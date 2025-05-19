500 тисяч грн для ветеранів — хто може розраховувати на компенсацію

У Києві частково компенсуватимуть витрати на переобладнання квартир для людей з інвалідністю І та II групи, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на засіданні Координаційної ради з питань реінтеграції та підтримки киян-захисників.

Бійці з інвалідністю у Києві зможуть отримати гроші

Ветерани, які хочуть облаштувати житло відповідно до нових умов, отримають від міста до 500 тисяч грн. Програма діє для людей з ампутацією або військових з-поміж маломобільних груп, зокрема тих, хто пересувається на кріслі колісному.

Йдеться про такі послуги:

розширення дверних прорізів;

заміну дверей;

зняття порогів;

облаштування доступного санвузла тощо.

— Такі зміни просто необхідні, адже без них людина не зможе комфортно пересуватись в оселі та забезпечити базові потреби, — каже представниця КМДА.

За її словами, держава не надає на це кошти. Тому мер Києва Віталій Кличко віддав розпорядження щодо відповідних змін до міської цільової програми Підтримка киян-захисників та захисниць України.

— Допомога киянам, які захищали й захищають Україну, а також їхнім родинам — один із ключових пріоритетів міста. Зміни вже пройшли необхідні погодження і були сьогодні підтримані членами Координаційної ради, — зазначила Хонда.

Проект рішення передали до Київської міської ради. Далі питання винесуть на голосування депутатів. Посадовиця додала, що це рішення є ще одним кроком у розвитку безбар’єрності столиці.

В КМДА додають, що Київ збільшив щорічну одноразову матеріальну допомогу для киян, що отримали інвалідність І та II групи внаслідок війни. Відтепер виплати становитимуть 30 і 40 тисяч грн відповідно.

Також столиця компенсує витрати за придбаний автомобіль ветеранам, які отримали інвалідність I або II групи через ампутацію кінцівки чи її частини.

Розмір компенсації становить 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 545 040 грн. За перші 4 місяці 2025 року вже 13 осіб скористалися компенсацією.

Питання інклюзивного простору для ветеранів залишається актуальним. Ми розповідали, що лише 22% простору в Україні придатні для пересування на кріслі колісному.

Фото: 36 окрема бригада морської піхоти

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