Бизнес, дружественный к ветеранам: в Киеве состоится мероприятие ответственных предприятий

12 февраля в Киеве состоится мероприятие, посвященное ветеранским политикам украинского бизнеса. Представители всех отраслей объединятся в практическом разговоре о лучших практиках и главных задачах 2026 года по поддержке ветеранов(-ок) и их близких.

В прошлом году СЕО ряда компаний объединились вокруг Принципов бизнеса, дружественного ветеранам и ветеранам. Сегодня уже 100 украинских компаний из разных индустрий поддерживают защитников и защитниц, а также их родных.

12 принципов уже помогают бизнесу в ключевых сферах: трудоустройстве, сервисах поддержки и реабилитации, образовании и переквалификации, маркетинге, развитии корпоративной и национальной культуры.

Речь идет не только о запуске отдельных инициатив, но и о выстраивании долгосрочных подходов и решений. Инициатива создана Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub и в партнерстве с Forbes Ukraine. Главный государственный партнер — Министерство по делам ветеранов.

Первая годовая встреча ответственных бизнесов: что известно

12 февраля они соберутся вместе, чтобы подытожить первый год работы сообщества и реализовать 12-й принцип — принцип отчетности.

В этот день состоится открытый и честный разговор об опыте, вызовах и результатах. Компании-подписанты уже имеют доступ к платформе отчетности и самооценки, где можно заполнить подробную анкету о прогрессе в реализации всех 12 принципов.

Регистрация на мероприятие открыта не только для компаний-подписантов, но и для всех бизнесов и организаций, желающих усилиться в направлении работы с ветеранами и ветеранами. Вся подробная информация и регистрация доступна по ссылке.

